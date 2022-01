Már Lendvából válaszolt la­­punknak Makra Zsolt. A sze­gedi szakember ugyanis nemrég állt munkába a másod­osztályban szereplő NK Nafta csapatánál, amelynek vezetőedzője Boér Gábor lett, aki továbbra is Makra Zsolttal dolgozik együtt. A fiatal tréner számára nem volt ugyan könnyű döntés az új feladat, hiszen novemberben született meg a kislánya, családja így várhatóan februárban csatlakozik hozzá.

– Minden feltétel adott ahhoz, hogy jól dolgozzunk. Motivál bennünket az is, hogy egy másik országban megmutassuk, mit tudunk. Lendván nem volt még külföldi edző, viszont az NB II.-es Szentlőrinc trénere, Marian Sluka dolgozott már itt, de ő beszélte a nyelvet. A kapus- edzőnk beszél szlovénul, és a játékosok meghatározó része beszél magyarul is, így kommunikációs gondok nincsenek – kezdte Makra Zsolt, aki egy szegedivel is együtt dolgozhat új csapatánál. A Lendva keretének tagja az a Zana Dávid is, aki tavaly az SZVSE-ben játszott az NB III.-ban, de a keretben több magyar játékos is található. Sőt, több olyan játékos is akad, akivel a zalaegerszegi szerepvállalás alkalmával szintén együtt dolgozott az edzői stáb. Ez nem meglepő, hiszen a ZTE testvércsapata a szlovén másod­osztályban jelenleg negyedik helyen álló Lendva.

– A cél, hogy minél több fiatalt építsünk be a csapatba. Hamarosan elkészül az akadémia, amelynek az lesz a feladata, hogy a környékbeli fiatalokat gyűjtse be. Ha ez azzal párosul, hogy feljutunk, akkor jó, de ha nem jön össze, akkor sincs tragédia – mondta a célokról Makra Zsolt, aki számára a szlovén futballközeg nem is­­meretlen. Pályafutása alatt ugyanis játszott az akkor az első osztályban szereplő Primorje csapatában, amellyel majd márciusban bajnokin találkoznak a Lendvával, előtte egy elhalasztott meccset pótolnak.

– Az a futballnyelv, ami ak­­kor rám ragadt, most visszajön. Családi szempontból persze nehéz, de teljesen feltöltött ez az új közeg. Köszönöm a DAFC Szeged segítségét az elmúlt időszakban, sokat segített nekem, hiszen nem maradtam munka nélkül, jó is volt otthon dolgozni. Valamilyen szinten biztosan szerepet vállalunk majd Boér Gáborral a klub szakmai életében – zárta végül Makra Zsolt.