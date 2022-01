Ideális hőmérsékleti viszonyok között, tökéletes pályákon edz­het a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata Törökországban.

Mindezt előzetesen is tudtuk, éppen ezért választotta a klub januárban a beleki helyszínt. Ugyan az első edzőmérkőzés még elmaradt a kazah belpolitikai viszonyok miatt otthon ragadt Aktobe ellen, ám a héten a hazatérés előtt két orosz első ligás együttes ellen még pályára lép a szegedi csapat.

– A terhelésben nincs hiány, nemcsak itt, Belekben, hanem a felkészülés kezdete óta rendesen megdolgoztat minket a szakmai stáb – nyilatkozta a klub hivatalos közösségi oldalán a csapatkapitány Germán Tamás.

– Szegeden a fagyos idő miatt egy kicsit mostohábbak voltak a körülmények, Törökországban viszont sokkal jobbak a lehetőségek, fantasztikusak a körülmények. Jobb az idő, a pályák kiválóak, az ételek szintén rendben vannak, és a szállás is extra. Minden adott a minőségi, jó munkához. Várjuk már az első edzőmeccset, jó lesz egy valós ellenféllel szemben játszani, és felmérni, hol is tartunk. Természetesen nem az eredmény lesz a fontos, hiszen még a meccs előtti délelőtt is van egy edzésünk, sőt tegnap kettő mozgás is volt, illetve holnap szintén kettővel folytatjuk a munkát. Ezek a találkozók nem az eredményességről szólnak, sokkal inkább egy pillanatnyi képet adnak az állapotunkról.

Az biztos, hogy érdekes, és talán azt is mondhatjuk, ko­­moly ellenfelek várnak a szegedi labdarúgókra. A ma magyar idő szerint 15 órakor kezdődő első találkozón például az ellenfél az orosz első osztály (Premjer Liga) nyolcadikja, az FK Krilja Szovjetov Szamara lesz. A keretében találni horvát (Begic), holland (Bijl), ukrán (Ivaniszenja), algériai (Zeffane) és fehérorosz (Priscsepa) légióst is.

A szegedi csapatnál két változás történt az érkezési és a távozási oldalon is a szombaton megkezdődött átigazolási időszak legelején. Elment Mohl Dávid és Ásványi Balázs, míg érkezett a már bemutatott korosztályos válogatott védő, Debreceni Ákos mellett egy új kapus, a húszesztendős, szabadkai születésű Marko Rodics, aki a Szpartak Szabadka és az Újpest FC utánpótláscsapataiban nevelkedett.

A következő ellenfél pénteken a szintén orosz Premjer Ligában szereplő Arszenal Tula lesz.