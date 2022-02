A második helyről várhatja a tavaszi folytatást a Balástya, amely a tavalyi bronzérmet követően idén is a dobogós helyekért küzd a megyei II. osztályban.

– Remek szériát csináltunk, hiszen ha az üllési halasztott meccset is ideszámoljuk, harminc pontot szereztünk. A szegvári zárómeccsen is beigazolódott, hogy mi az a poszt, ami nekünk rendkívül releváns a jó szerepléshez. Amikor az első számú kapusunk védett, akkor nyertünk, amikor nem volt, akkor vagy döntetlen, vagy ve­reség lett a vége. Négy forduló után az utolsó helyen álltunk, sokat alakult a csapat abban az időszakban. Türelmes voltam pár emberrel abban, hogy mennyire hajlandó alárendelni magát az általam elvárt munkával, ezek a srácok azóta nem is fociznak köztünk. Nem csalódás a második hely, hiszen mindenképpen szeretnénk me­­gyei I.-et Balástyára, a kiírás szerint pedig az első két hely feljutást jelent. A nálunk lévő körülmények és infrastruktúra abszolút alkalmas az osztályváltásra – mondta lapunknak Kiss Máté, a Balástya edzője.

A csapat egyéni edzéstervvel készült a holt szezonban, majd hamar belevágott a felkészülésbe, Kiss Máté pedig úgy érzi, erőnléti gondjaik nem lesznek tavaszra. Az eddigi három edző­meccsükre több hiányzóval álltak ki, szombaton 14 órától Tápén találkoznak a St. Mihállyal.

A keretből távozott Papp Bence és Vér Ádám, valamint Fekete Kristóf sérülése miatt hosszú időre kidőlt. Egy érkezője is akad a Balástyának egy fiatal szegedi egyetemista, Né­meth Bálint személyében.

– Nincs vastag keretünk, de ha hiányzók nélkül tudunk elutazni bajnokikra, akkor jól nézhet ki a tabella számunkra a szezon végére. Meghatározó lesz a márciusi hónap, rengeteg rangadót játszunk, ezekre a meccsekre kiemelten készülünk. Áprilisra ki is rajzolódik egy olyan kép, amely tükrözi az erőviszonyokat – zárta Kiss Máté.