– Olimpiai bronzérmesként jöhetett haza. Feldolgozta már mindazt, ami Pekingben történt?

– Éppen Szegeden vagyok, nagyon sokan gratulálnak. A családom körében még jobban felerősödik ez az öröm. Nagyon fárasztó volt ez a két hét fizikálisan és mentálisan is. Jó, hogy az első napon lement a mix váltó, hiszen az volt számomra a legesélyesebb és egyben a legstresszebb futam is. Nagyon kevés volt a pihenő, folyamatosan zajlottak az események, de azt hiszem, kezdem feldolgozni.

– Önmaga teljesítményét hogyan tudná összegezni?

– Az egyéni futásaimmal nem vagyok elégedett. Ebben sok minden benne van, szerintem nem kaptuk meg azt a figyelmet, amit kellett volna, de nem akarok kifogásokat sem keresni. A világkupákon jobban tudtam menni, főleg ötszáz és ezer méteren. Az ezerötszáz nagyon nem az én távom, de mindent meg akartam tenni, amit csak tudtam. A bronzérem nélkül szomorúan jöttem volna haza, de persze ez mindent felül tud írni.

– Számtalan érdekes bírói döntést láthattunk a futamokon, hiszen önt is kizárták 1500 méteren.

– Számítunk arra, hogy a rendező versenyzőit próbálják védeni, de most annyira feltűnő dolgok voltak, hogy csak fogtuk a fejünket. Hozzáteszem, az új szabályok nagyon kétértelműek, régebben meg tudtunk ítélni mi is egy-egy esetet, most azonban nagyon nehéz bármire is következtetni.

– Megvan már a hely, hol tartja majd az olimpiai bronzérmet?

– Most viszem mindenhova magammal az érmet, egyelőre még a pontos helye nincs meg. Én úgy számolok, ez volt az utolsó olimpiám, nem hiszem, hogy kibírnék még négy évet. Ez az érem lehet a pályámnak a csúcsa. Persze folytatom a korizást!

– Ebben a döntésében szerepe lehetett a felkészülési időszaknak?

Hiszen a koronavírus miatt egy egészen más mederben zajlott az olimpiai időszak.– Engem a karanténhotel is megviselt a felkészülés alatt. Végig ott volt a félelem bennem, hogy nehogy pozitív legyen a tesztem, bár már átestem a betegségen korábban. Láthattuk, Liu Shaoang is tünetmentes volt, de napokig pozitív volt a tesztje.

– Az olimpia alatt volt a születésnapja, amelyről a magyar válogatott tagjai nem feledkeztek meg, és felköszöntötték. Adott ez pluszt a továbbiakra?

– Nagyon jólesett, hogy fel­­köszöntöttek, de annyira a versenyre koncentráltam, hogy majdnem el is felejtettem a születésnapomat. Jól jött ki, mert aznap volt az éremátadó is. Különleges, hogyha egy olimpián tudom ünnepelni a szülinapomat, és ez már a harmadik ilyen alkalom volt.

– Hamarosan világbajnokság, láthatjuk a jégen?

– Nagyon kérdéses a világbajnokság sorsa, mert azt lehet hallani, Kanada lemond a rendezésről, viszont az idő nagyon szűkös. Két lány mehet a vb-re, úgyhogy még sok a kérdőjel a továbbiakat illetően. Nincs sok pihenőm, ma már kezdődnek az edzések. Néztem a heti programot, nem lesznek könnyűek ezek a tréningek sem...