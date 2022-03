Két fiatal is szerepet kapott a Fejér-B.Á.L. Veszprém otthonában a Pick Szegedben, miután Bánhidi Bencére, Luka Stepancicra és Nik Henigmanra sem számíthatott sérülés miatt Juan Carlos Pastor vezetőedző. A mérkőzés utolsó hét percében a Pick Akadémia két növendéke, a kapus Luka Krivokapics és a beálló Radvánszki Zsolt szintén szerepet kapott. A 20 éves hálóőr ráadásul két gólt is szerezett – akárcsak a meccs korábbi szakaszában Mikler Roland – az üres kapus támadásaiba belehibázó hazaiaknak köszönhetően.

Annak ellenére, hogy a szegediek az idény egyik legnagyobb különbségű győzelmét aratták szombat este Veszprémben, a meccs eleje közel sem indult ennyire zökkenőmentesen. 1–0-ra és 2–1-re is a hazaiak vezettek, bár Bodó és Mackovsek révén gyorsan fordított a Szeged (4. perc: 2–4). Potyogtak a gólok, a kilencedik minutumban még 7–6-nál a „kis” Veszprém járt előrébb. Innen viszont egy négy–nullás sorozattal fordított a Pick, Éles József hiába próbálta időkéréssel megtörni a vendégek játékát, illetve felrázni övéit.

Közben Alilovic is belelendült, sorra mutatott be védéseket, a huszadik percben pedig már 10–20 állt az eredményjelzőn. Jött is az újabb hazai időkérés, ami túl sokat nem használt, a dudaszó előtt Martins bombagólja zárta az első félidőt, 13–25.

A 39. perc elején könyvelhetett el még egy részsikert Éles József. A válogatott kerettag Vajda Huba beállós gólja egyszámjegyűre csökkentette a különbséget (18–27). Kérészéletű csökkenés volt, mivel a 43. percben Mackovsek a gólját követően már 18–32 állt a táblán. Innen már csak nőtt a különbség, amely tizenkilencnél és 23–42-nél állt be.

A sikeres főpróba után jöhet az előadás szerdán 20.45-től. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán Flensburgban vendégeskedik a Pick Szeged.

Juan Carlos Pastor: Mindig azt mondom a játékosaimnak, hogy mindenhol saját magunkat kell képviselni, minden meccset komolyan kell vennünk. Örülök a csapat hozzáállásának, így kell minden mérkőzésbe beleállnunk.

Fejér B.Á.L Veszprém–Pick Szeged 23–42 (13–25)

Férfi kézilabda NB I., 19. forduló, Veszprém, Március 15. úti sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Sándor, Szabó.

Fejér B.Á.L. Veszprém: Borbély – Tóth P. 3/1, Éles B. 2/1, Fazekas G. 6, Vajda 3, Somogyi 2, Hári 1. Csere: Miklós G. (kapus), Bugyáki, Kurucz 2, Tóth J. 1, Tóth M., Seregi 2, Szmetán 1. Vezetőedző: Éles József.

Pick Szeged: Alilovic – Sostaric 3, Bodó 6, Mackovsek 7, Gaber 4, Frimmel 4, Bombac. Csere: Mikler 2, L. Krivokapics 2 (kapusok), Tönnesen 2, Garciandía, Rosta M. 3, Blonz 5, Martins 2, Radivojevics 2, Radvánszki. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítás: 2, ill 6 perc.

Hétméteres: 2/2, ill. -.