Két és fél héten át Tenerifén ké­szült Szilágyi Péter: a szegedi triatlonos az Ocean Lava versenyen állt volna rajthoz a tervei szerint, ám ezt egy szerencsétlen baleset keresztülhúzta. Ez lett volna az idei versenyszezon nyitánya számára, azonban ez végül elmaradt, hegyről lefele menet biciklivel ugyanis körülbelül 60 kilométeres tempónál első és hátsó defektet kapott. Szerencsére nem tört el semmije, zúzódásokkal megúszta, azonban úgy döntött, inkább nem kockáztatja a versenyzést.

Két napot pihentem az esés után, majd a laza edzéseken már túl vagyok. Most az anyagbeszerzés időszakánál tartok, már a gumi is nehezen beszerezhető, a kormányom is egy egyedi darab volt. Azon dol­­gozom, hogy minél hamarabb folytathassuk a munkát

– kezdte lapunknak Szilágyi Péter.



A munka jól zajlott Spanyolországban, egészen az esésig minden rendben volt, a felkészülés a tervek szerint haladt.



Az edzőtábor lényegi része lezajlott, a szintek, a mászások és a kilométergyűjtés rendben volt. Az idei évre két nemzetközi versenyt néztem ki, ez lett volna az egyik. Így maradnak a magyar bajnokságok, legközelebb egy középtávú duatlonon, majd a középtávú triatlonon leszek érdekelt, augusztusban pedig jön a hosszú távú triatlon magyar bajnokság. Addigra már kihegyezett formában kell lennem, hiszen nem sokkal ké­­sőbb lesz a világbajnokság

- mondta el idei terveit Szilágyi Péter, akinek a fő verseny az októberi világbajnokság lesz.



Öröm az ürömben, hogy az eset nem a világbajnokság előtt közvetlenül történt, így bőven van ideje felépülni az év fő versenye előtt.



Lelkileg is nehezebb lett volna feldolgozni, ha a vb előtt történik egy hasonló eset. Az­­zal a bringával voltam kint, amellyel versenyezni szerettem volna, jó minőségű aszfalton is mentünk, Tenerifén rengeteg kerékpáros edzőtáborozik, teljesen váratlanul történt ez az egész. Valami kihasíthatta a gumikat. Az elvégzett munka nem vész el, meglátjuk, meddig jutottam el

– zárta Szilágyi Péter.



Teljesen váratlanul történt a balesete, de szerencsére minden rendben, megúszta komoly sérülés nélkül.