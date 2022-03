Hétről hétre az utolsó szalmaszálak egyikébe próbál kapaszkodni a Metalcom Szentes OB I.-es férfi vízilabdacsapata. A mai lesz talán az a találkozó, amelynek a végén a legnagyobb eséllyel szállhatnak ki győz­­tesen a medencéből Somogyi Balázsék. 18 órára a tizedik helyen álló, huszonhárom pontos Pécs érkezik a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodába.



– Sajnos Pécsett vereséget szenvedtünk, de ez most egy teljesen más mérkőzés lesz. Nehéz helyzetben, a 24. órában járunk. Ezzel mindenki tisztában van, de nem szabad törődnünk vele, csak a győzelemmel. Egyértelmű és egyetlen célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot. Nehéz feladat lesz, amit a pécsiek eredményei is mutatnak idén, de nem áll előttünk lehetetlen feladat. Senkinek sincs szüksége extra motiváció­ra, mindannyian úgy edzettünk, hogy most végre kijöjjön az az eredmény, amit mi és a szurkolók is elvárunk magunktól – fogadkozott a találkozó előtt Lajkó Márton, a Metalcom Szentes vízilabdázója.



Az akár sorsdöntőnek is nevezhető férfimeccs előtt 16 órától a Valdor Szentes női gárdája is medencébe ugrik. Matajsz Márk vezetőedző ta­nítványai a kilencedik pozíciót elfoglaló Tatabányát látják vendégül. A hazaiak hatodikak tizennyolc ponttal az OB I.-es tabellán.



– Sokat készültünk erre a meccsre, mert kellemetlenül ránk tudják erőltetni a játékukat. Mindenképpen dominálni szeretnénk, és simán megszerezni a győzelmet. Ehhez masszív védekezésre lesz szükségünk, támadásban pedig az M-zónájukat kell majd áttörnünk – árulta el Füsti Molnár Janka, a Kurca-partiak kapusa.



Mindkét mérkőzésre ingyenes lesz a belépés, amelyek előtt a szentesi uszoda halljában továbbra is várják a tárgyi vagy anyagi felajánlásokat az Ukrajnából menekülők számára.