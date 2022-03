Harminckettedik alkalommal rendezte meg a magyar evezős ergométeres országos bajnokságot, egyben a főiskolai egyetemi bajnokságot a Magyar Evezős Szövetség. Az eseménynek Mosonmagyaróvár adott otthont.Az MVM Szeged tizenkilenc versenyzője vett részt a bajnokságon. Idén csak serdülő, ifjúsági és U23-as korosztályokban versenyeztek a szegediek, és közülük ketten szereztek harmadik helyezést (Király Miklós, Szabó Blanka), de tizenegyen (Király M., Szabó B., Hajdu Márton, Kovács Sándor, Mácsai Lilla, Rácz Regő, Horpácsy Kristóf, Bagdi Zénó, Fazakas Tamás, Szierer Balázs, Tapasztó Dénes) egyéni legjobbjukat teljesítették a versenyen.

Már hagyományosnak mondható, hogy egy VIP-futamot is szerveznek az ob futamai között. Ezúttal a korábbi felnőtt egypár országos bajnokok kaptak meghívást egy 500 méteres sprintre. Köztük két szegedi is szerepelt: a kétszeres világbajnok Haller Ákos 1:22 perccel a második helyet szerezte meg, és Szögi László 1:30 perces eredménye is példaértékű a korosztályában.

Ezzel az eseménnyel lezárult a 2022-es téli, szárazföldi felkészülési időszak, a szegediek mostantól fokozatos átállással megkezdték a vízi szezont.

Az MVM Szeged ergométeres ob-n elért élcsoportos eredményei, bronzérmesek: Király Miklós (U23), Szabó Blanka (női serdülő II.); negyedikek: Szabó Gábor (egyetemi verseny), Hajdu Márton (serdülő II.), Király Miklós, Szabó G., Duboviczki Miklós Marcell, Petrity Rebeka (utóbbi Csongrád, egyetemi csapat, 500 méter); ötödikek: Kovács Sándor (U23), Király M. (egyetemi), Mácsai Lilla (serdülő I.), Rácz Regő (serdülő I.); hatodik: Horpácsy Kristóf (ifjúsági könnyűsúlyú).