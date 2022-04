Elképesztő, amit a Szeged-Csanád GA bemutatott Miskolcon. Erő, dinamika, lendület, határozottság látszott a játékán, és mindez oda vezetett, hogy saját otthonában és közönsége előtt futballozta le a Diósgyőr együttesét.Kimondhatjuk, amit eddig csak magunkban tisztáztunk: jó futballcsapata van Szegednek. Hogy ez mire lehet elég? Mondjuk egy ünneplésre méltó harmadik helyre, vagy akár még...

Itt vágjuk is el a mondatot, mert nyolc forduló hátravan a labdarúgó NB II.-ből, és vannak még komoly feladatok az együttes előtt. Abban is biztosak vagyunk, ha valaki túl is ünnepel egy ilyen sikert, azt Dragan Vukmir vezetőedző gyorsan visszarántja majd a földre.

Mi azért még foglalkozunk egy kicsit a miskolci csapatot demoralizáló 5–0-s sikerrel, itt is van mindjárt az est egyik hőse, a góllistán immár a má­­sodik helyre felugró, Diósgyőrben két 11-est értékesítő és egy gólpasszt kiosztó Horváth Krisz­­tofer (20) nyilatkozata.

– Úgy érkeztünk Miskolcra, hogy öt ponttal volt előttünk a hazai csapat, így szerettünk volna ledolgozni ebből hármat. Örülök, hogy sikerült, és hogy ehhez két találattal én is hozzájárultam. Védekezésben mindenki tudta és tette a feladatát, egyben voltunk, és azt is tudtuk, hogy kemény meccs lesz, de csapatként jól működtünk. Mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, ez pedig a Csákvár elleni lesz – mondta Horváth K.

A szakvezető, Dragan Vukmir pedig a következőket mondta a televízíóban a meccs után: – Gratuláltam a fiúknak, mert ez a siker igazi férfimunka volt.

Amit idáig csináltak, azt most is megmutatták, le a ka­lappal előttük. Nem számíthattam ilyen könnyű mérkőzésre, hiszen a DVTK nagyon jó csapat, hazai pályán szerepelt, és tisztában volt azzal, hogy rangadó vár rá. Akarták a sikert, hogy elszakadjanak tőlünk, de most mi nyertünk. Tudtuk, mit akartunk, és azt el is értük. Most egy kicsit örülhetünk, de nem sokáig, mert holnap már bajnoki mérkőzés van megint.

Sok pihenő nincs tehát, szerdán 18 órától a Csákvár érkezik a Szent Gellért Fórumba – a 31. forduló következik.