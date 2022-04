– Nagyszerű országos bajnokságot zárt, hiszen két aranyérmet is szerzett, és ön lett az ob legeredményesebb női versenyzője a pontversenyben. Kétszáz méter gyorson úszott ideje egyéni csúcs, és a világbajnoki szint is meglett. Számított előzetesen erre az eredményre, voltak előjelek?

– Már Thaiföld megadta az alapokat. Ezt követően volt Veszprémben egy versenyünk, ahol felengedés nélkül ötvenkilenc nullahatot úsztam. Az edzőmmel, Gellért Gáborral már láttuk, hogy ebből sokkal jobb idő is lehet. Ezt egy háromhetes törökországi edzőtábor követte, ami szerintem életem legjobban sikerült edzőtábora volt. Gege ötvennyolc közepét várt, én mondtam neki, hogy meglesz az ötvenhét is, végül nekem lett igazam. A cél persze az A szint volt, ez pedig sikerült.

– Száz méter gyorson is magyar bajnok lett, ez mennyire lepte meg?

– A száz gyorsra abszolút nem számítottam, csak odaálltam, és úgy voltam vele, hogy ússzunk egy jót. Annyi volt a szerencsém, hogy jobban bírtam, elfáradt az ellenfelem, nekem jött ki jobban a lépés.

– Kétszáz méteren Késely Ajnát győzte le, ami azért nem kis szó.

– Ajnával nagyon jó versenyezni, jó viszonyban vagyok vele. Számítottam rá, hogy meg tudom verni, mert nem az ő száma a kétszáz méter. A hosszabb távok az ő számai, négyszázon le is győzött.

– Nagyjából másfél hónap van a világbajnokságig, mivel telik majd ez az időszak? Lehet még javítani ezen az időn?

– Javítani mindig lehet! Most megpróbáljuk tartani a formát addig, hiszen a suliban le is kell vizsgáznom. Támogatóak a tanárok, megpróbálnak mindenben segíteni. Négy vizsgám lesz az érettségi tárgyakból. Június elején lesz az ifjúsági országos bajnokság, majd egy balatoni edzőtábor következik egy nagyobb felengedéssel, utána jöhet a világbajnokság.

– Szerencsére utazni nem kell a világbajnokságra, hiszen Magyarországon rendezik a vb-t, ahol három számban is indulhat majd, a kétszáz méter gyors mellett két váltóban.

– Nagyon örülök, hogy hazai pályán versenyezhetek, biztosan nagyon nagy löketet ad majd az itthoni környezet mindenki számára.