Két kecskeméti sportcsarnokban rendezték meg a diákolimpiai országos döntőt a kosárlabdázóknál: a döntőbe a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium lány- és fiúcsapata is bejutott az V–VI. korcsoportban.

A fiúk csoportjukat megnyerve jutottak tovább, ahol a negyeddöntőben is simán nyertek, az elődöntőben azonban kikaptak szombathelyi ellenfelüktől. A bronzmeccsen nem sikerült a győzelem, így húsz iskola közül a negyedik helyen zártak a radnótisok. A torna all star csapatába beválasztották a csapat játékosát, Szirák Szabolcsot.

A lányok negyedikként zártak csoportjukban, így az alsóházban folytathatták, majd a debreceni iskolát legyőzve a 11. helyért játszhattak a helyosztón. Ezt meg is nyerték a pápai ellenfelükkel szemben.

Eredmények, V–VI. korcsoport, fiúk: Kossuth Lajos Gyakorlógimnázium, Debrecen–Radnóti 15–26, Mezőtúri Református Gimnázium–Radnóti 29–49, Radnóti–Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét 26–24, Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium–Radnóti 11–55. Negyeddöntő: Radnóti–Energetikai Technikum és Kollégium, Paks 36–18. Elődöntő: Radnóti–Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 14–33. A bronzmérkőzésen: Nikola Tesla Szerb Gimnázium, Budapest–Radnóti 51–18. Leányok: Radnóti–Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc 17–23, Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény–Radnóti 27–18, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg–Radnóti 22–17, Radnóti–Nagykun Református Gimnázium, Karcag 22–26. Alsóház: Kossuth Lajos Gyakorlógimnázium, Debrecen–Radnóti 19–34. A 11. helyért: Radnóti–Türr István Gimnázium, Pápa 22–8.