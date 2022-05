Összesen 11 másodperc. Ennyit töltött előnyben a Naturtex- SZTE-Szedeák Debrecenben. Nem véletlenül fogta a fejét Bognár Kristóf a lefújáskor, hiszen az utolsó dobás a hazaiaké volt, de a tavaly még Szegeden játszó Dzseletovics hárompontosa nem esett be, az egypontos győzelem pedig azt jelentette, a középszakasz utolsó fordulója előtt bebiztosította a helyét a Szedeák a rájátszásban.Nagyon nehéz egy olyan ellenféllel szemben játszani, amely nem teljes kerettel áll ki és egyáltalán nincs nyomás rajta. Lehet, hogy mi éppen ezért voltunk a meccs elején lassúak, ötlettelenek, amit a DEAC tökéletesen ki is használt. A második félidőben aztán lépésről lépésre jöttünk fel, azt is mondhatjuk, hogy még időben kapcsoltunk, és kirángattuk magunkat abból a szorult helyzetből, amelybe saját hibánkból kerültünk. Azzal, hogy két egymást követő idényben rájátszásba jutottunk, ismét történelmet írtunk, hiszen korábban ilyen még nem volt a Szedeáknál. Én pedig nagyon büszke vagyok arra, hogy a tavalyi bajnoki bronz és az idei kupaezüst után ennek is részese lehetek – összegezte a szegediek erőcsatára a legutóbbi meccset.



Fennállásuk harmadik play-offjára készülhetnek tehát a szegediek: először a Szolnok ellen 3-0-val búcsúzott a csapat a negyeddöntőben, tavaly azonban bronzérmet tudott nyerni. Akkor a Paks 3-0-s búcsúztatását követően a Falco 3-1-gyel lépett tovább a döntőbe, a bronzcsatát azonban megnyerte a DEAC ellen a Naturtex.

Nem játszottunk jól, de végig bíztam benne, hogy valahogyan nyerni tudunk, és ez meg is történt. Nagyon boldog vagyok, szívből gratulálok a csapatnak és a stábnak! Korábban többször mondtam: a mi célunk az lehet, hogy egy olyan klubot építsünk, amelynek évről évre reális esélye van a playoffba kerülésre. Azzal, hogy a tavalyi bronzérem után idén is ott leszünk a rájátszásban, a kitűzött célunk kezd megvalósulni, és szintet léptünk. Várjuk a szurkolóinkat szerdán az Oroszlány elleni mérkőzésre, együtt kiharcolhatjuk, hogy még előkelőbb pozícióból vághassunk neki a bajnoki negyeddöntőnek – mondta Kardos Péter, a klub elnöke.



Szerdán az újszegedi sportcsarnokban tehát tét a hatodik hely, aki veszít, az nyolcadikként végez.