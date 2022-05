Kedden este a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata Csurgón nyert bajnokin 33–20-ra. A hazai csapatot erősítette idén a magyar válogatott és a Tisza-partiak korábbi hálóőre, Tatai Péter, ezen a mérkőzésen viszont nem lépett pályára.A 2020–2021-es idényben mindkét találkozón jól ment a Szeged ellen a védés, az ősszel viszont az újszegedi sportcsarnokban kevésbé. Ennek is megvolt az oka, akkor tértem vissza egy hosszabb sérülésből – emlékezett vissza érdeklődésünkre Tatai.

A 2022–2023-as idényben már a Tatai AC kapuját védi Tatai Péter. Tudatos, megfontolt döntés után írt alá a má- sodosztályú klubhoz, amely komoly célokat szövöget.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy másfél hónap múlva harminckilenc éves leszek. A Tatára igazolásom nem hátralépés. Nem akarom ledegradálni következő csapatom, komoly terveik vannak. Idővel szeretnének feljutni az első osztályba, jövőre pedig a dobogó a kitűzött cél az NB I/B-ben – árulta el átigazolása kapcsán. Hozzátette, számára ez már egy másfajta kihívás, de jól megtalálja benne a saját célját, ami motiválja.

Tatán már kevesebb edzés vár rám, de úgy éreztem, magát a játékot nem tudom és nem is akarom elengedni. Éppen emiatt szeretnék majd a visszavonulásomat követően is kapusokkal foglalkozni, így éppen most iratkoztam be a kapus- edzői tanfolyamra. Kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt húsz év tapasztalataiból mit tudok átadni, illetve mennyire fogékonyak erre a fiatalok – fogalmazta meg a költői kérdést.

Elmondta, nem dédelget illúziókat, a ranglétra aljáról szeretné majd kezdeni az edzőséget, de vannak már megkeresései, ugyanakkor egyikre sem mondott még igent.

Szeretném úgy kezelni majd a kapusedzői pályafutásomat, mint a játékoskarrieremet. Ebben is a maximumra törekszem, ami egy komoly első osztályú csapatot jelentene, vagy odakerülni a válogatott környékére – osztotta meg céljait távolabbi jövőjét illetően.

Tatai Péter tudatosan tervezte meg a klubváltását. Családja Győrben él, az elmúlt évek pedig az ingázásról szóltak számára, amióta Szegedről távozott. Tatára igazolásával ez megszűnik, otthonról járhat majd a tréningekre és a mérkőzésekre.

Lehet, hogy még egy-két NB I.-es szezon bennem lehetett volna, de már haza akartam jönni és gondolni a jövőmre, minél több időt a családommal tölteni. A kapus- edzői képzés sem könnyített volna a különélésen, Győrhöz viszont Tata közel van, nem kell költözni, Szimpatikus a klub és a vezetőség, elképesztően örültek, hogy egymásra találtunk – vélekedett Tatai Péter.