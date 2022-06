Ha egy páros egymás után há­­romszor is legyőzi az olimpiai ötödik, Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Balla Virág, Takács Kincső (Győr) párost, az nem lehet a véletlen műve. Márpedig az MVM Szegedi VE kenusa, Nagy Bianka a tiszaújvárosi Bragato Giadával párban így tett: előbb a racicei világkupán előzték meg a kisalföldi duót C2 500 méteren – ez azt jelentette, hogy Nagyék a harmadik, Balláék a kilencedik helyen értek célba a döntőben –, majd az első válogatón C2 200 és 500 méteren is.

Már az első válogató után is azt kérdezték, ezen két siker nyomaszt-e majd minket. Akkor nem éreztem, de még most sem mondanám, hogy van teher rajtunk. Sokkal inkább azt érzem, hogy a párosunk Giadával repül, és folyamatosan fejlődünk, ez pedig hatalmas önbizalmat ad. Ha megint nyerünk, onnantól kezdve már lehet teher a vállunkon, de most még nem tudom azt mondani, hogy bármi ilyesmit érzek. Nem szeretek pihenni, mert megtöröm a lendületet, és akkor újra kell kezdeni az egészet. Így az első válogató után mindössze két napot hagytam ki, azóta beleálltam a munkába, és folyamatosan fejlődök. Jó formában érzem magam – nyilatkozta Nagy Bianka.

A szegedi kenus két helyszínen készült az első válogató óta.

Hétköznap Szegeden az ed­­zőmmel, Kása Péterrel dolgozom, illetve hétvégente me­­gyünk Szolnokra, ott pedig Gia­­dával gyakoroljuk a párost. Most, hogy Szolnokon lesz a verseny, kifejezetten jó, hogy a Holt-Tiszán is dolgozunk. Re­­mélem, a második válogató után lesz lehetőség arra, hogy a Maty-éren is együtt készüljünk, illetve edzőtáborozzunk, egyáltalán hogy legyen időnk még csiszolgatni a duó mozgását. Ha őszinte vagyok, jobban örülök annak, hogy Szolnokon van a verseny, mert a szegedi pályán a szél sokszor kiszámíthatatlan, de ehhez azért már sikerült alkalmazkodni, így nem jelent problémát. Összességében a szolnoki pálya kiszámíthatóbb, szeretek utazni, és sokat is edzettünk ott – mondta a fiatal kenus.

A Nagy, Bragato duó a második válogatón is C2 200 és 500 méteren indul, míg egyesben Nagy 200, Bragato pedig 500 és 1000 méteren startol.

Idén az 500 méteren érdekelt pároson van a hangsúly, de az egyest sem szeretném elhanyagolni, ezért is indulok el. Megnézzük, hol tartok egyesben. Ami viszont biztos, a Balla, Takács párossal már nem kell számolnunk, mert szétváltak, de Takács elindul Gönczöl Laurával. Kíváncsi leszek rájuk, nem lesz könnyebb a dolgunk, az biztos – mondta végül Nagy.

Az esemény ma elkezdődik: a férfiak K4 500 méteres számában a szegedi Nádas Bence és Kuli István egy hajóban startol 17.30-kor.