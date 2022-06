Nyugodtan kijelenhetjük, hogy megint nem lehet majd unat­­kozni a hétvégén a Szőke Tisza WDSF nemzetközi táncversenyen: húsz országból 178 páros jelentkezett a határidőig, amelyek összesen 317 nevezést adtak le. A nemzetek között a Magyarországgal szomszédos országok (Ausztria, Szerbia, Románia, Szlovákia, Ukrajna) mellett található többek között finn, azerbajdzsáni, litván, észt és olasz páros is, illetve kuriózumként indiai (!) és az Amerikai Egyesült Államokból érkező duó is. A dél-ázsiai kettős (Jhinuk Alvares, Vlad Alex Pop) a rising star és a felnőtt latin-amerikai, míg az amerikai kettős (Allison Gonzalez, David Getchell) a szenior IV. kategória standard táncaiba adta le a nevezését. A standard táncok nemzetközi mezőnyében ott lesz a magyar bajnokság győztese, a Balla Petra, Szalai Dénes (Spirit TSE Szeged) duó, illetve a latin bajnok Karcagi Laura, Zerjac Miha (Spirit, Stúdió 2000) és a második Kis Violetta, Hidi Balázs (Valcer TSE, Szilver TSE) páros is.

Az esemény szombaton 10 órakor kezdődik, és késő estig tart, hiszen a junior, ifjúsági és rising star korosztályok versenyei után 18 órakor indulnak a nemzetközi viadalok, míg va­sárnap 16 órától folytatódnak a küzdelmek. Jegyek elővételben kedvezményesen a szegedi Tourinform-irodában válthatók, míg a két versenynapon a helyszínen is lehet belépőt váltani, de ekkor már teljes áron.