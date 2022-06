Továbbra is Simándi Árpád lesz a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője: a klub ugyanis bejelentette, hogy a 39 éves szakemberrel 2025. június 30-ig szóló szerződést kötött.

Először szeretném megnyugtatni a szurkolóinkat, hogy a mostani bejelentés nem jelenti azt, hogy eddig bármelyikünk is hezitált volna a szerződés megkötése ügyében. Egyszerűen arról van szó, hogy Simándi Árpáddal 16 éve dolgozunk együtt, egy pillanatra sem volt kérdéses a folytatás, csak a papírmunka hátramaradt. Addig viszont nem akartuk megtenni a bejelentést sem. Árpi bejárta azt az utat, amit be kellett járnia a vezetőedzői pozícióhoz. Szakmailag és emberileg is kész a feladatra, ahogy ezt már bizonyította is. A hároméves szerződés aláírása mutatja azt a lojalitást, ami a felekben kölcsönösen megvan egymás iránt. Simándi Árpád munkáját Kiss Zsolt fogja segíteni. Ők olyan meghatározó személyiségei a Szedeáknak, akiknek szakmai munkája nagyon hosszú időre meghatározza majd a szegedi kosárlabdázás minőségét. Nekünk az a dolgunk, hogy a kereteket megadjuk, nekik pedig az, hogy tartalommal megtöltsék. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog – mondta Kardos Péter, a Naturtex-SZTE-Szedeák elnöke.

Simándi Árpád tavaly novemberben vette át a csapat irányítását, vezetésével a csapat ezüstérmet nyert a magyar kupában, és bejutott a rájátszásba.

Nagyon örülök, és természetesen hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy további három évre bizalmat szavazott nekem a klubvezetés. Az elmúlt időszakban szép eredményeket értünk el és a jövőben is a tudásunk legjavát fogjuk adni annak érdekében, hogy a szurkolóink büszkék lehessenek a Szedeákra! Hajrá Szeged! – nyilatkozta Simándi Árpád.