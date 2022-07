Ismét remek eseménynek ígérkezik az újszegedi Kisstadionban július 9-én rendezendő lábteniszverseny, amelyet a Halmágyi Zoltán, Bársony Jenő, Márki Ferenc stáb, valamint a Szegedi Lábtenisz Egyesület szervez meg.

A korábbi évek sikerein felbuzdulva gondolta úgy a trió, hogy érdemes újra összehozni a sportág kiválóságait. Az eseményre három kategóriában lehet nevezni: az 1+3-as szakág a profiknak szól (1 pattanás és 3 érintés), az 1+2-es kategóriában az amatőrök nevezhetnek (1 pattanás és 2 érintés), míg van a szenioroknak is lehetőség a játékra (szintén 1 pattanás és 2 érintés). Nekik az a kitétel, hogy a háromfős csapatból a pályán lévő kettőnek együtt minimum 105 évesnek kell lenni.

A Fit World-kupa értékét nö­­veli, hogy az amatőrök viadala beleszámít az országos versenysorozatba is, így ezen a szegedi rendezvényen értékes pontokat lehet szerezni, amelyekkel el lehet jutni a végső döntőbe is.

A viadalra előzetesen le­­het érdeklődni és nevezni Már­­ki Ferencnél telefonon (30/973-7966) és/vagy e-mailben is ([email protected]). A verseny 9 órakor kezdődik, előtte 8.30-tól már regisztrálhatnak az indulók.

A sportágnak nagy hagyománya van a régióban, hiszen Szeged mellett például Szentesen is találhatunk bajnokokat, vagy bajnoki érmes lábteniszezőket mind a profiknál, mind az amatőröknél, illetve a szenioroknál is, így a mezőny minden bizonnyal ezúttal is nívós lesz.