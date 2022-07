Tizenegy és fél éves időszak zárul le Mészárosné Kovács Andrea életében. A Szeged KE szakmai koordinátora ugyanis 2011-ben érkezett Szegedre, most viszont távozik, ugyanis a napokban hivatalossá vált, hogy az élvonalbeli BEAC vezetőedzője lesz.

Nem akartam azzá válni, aki nem vagyok. Sokáig bizakodó voltam, hogy A csoportban szerepelhetünk, hiszen erre folyamatos ígéretet kaptunk, viszont szembesültem vele, hogy ebben csak én hiszek. Nem láttam az előrelépést és a fejlődési lehetőséget, így a BEAC megkeresésétől függetlenül nem maradtam volna – mondta a váltásról lapunknak a magyar női válogatott szakmai stábjában is dolgozó szakember.

Nagyon szeretem Szegedet, a mai napig látom benne a nagy lehetőséget, szerintem minden adott ahhoz, hogy itt kiemelkedő kosárlabda legyen. Nem érzem magam annyira kényelmesnek, hogy ebben a zsákutcában járjak oda-vissza – tette hozzá Mészárosné Kovács Andrea.

Mint a fővárosi klub kitért rá, az új vezetőedzőtől az utánpótlás felépítését is várják.

Magyar és fiatal játékos-párti vagyok, aki mellett leteszem a voksomat, benne akkor is hiszek, amikor más már nem. Azzal kerestek meg, hogy az utánpótlást is fel kell építenem az A csoportos vezetőedzői feladatok mellett. A BEAC-nál eddig is erről szólt a dolog, hogy folyamatosan jöttek a fiatalok, majd egy szint után tovább tudtak lépni. A célunk hasonló, csak bízom benne, hogy megoldjuk azt, hogy folytatólagos legyen az előrelépés. Nem vagyok egy csapongó edző, az építkezéshez pedig idő szükséges. A feladataim sokrétűnek tűnnek, de ebben segít majd nekem Mészáros Vivien és Földi Alexandra is, akik velem együtt érkeznek a BEAC-hoz. A kadett korosztályokat Vivien viszi, az alsóbbakat pedig Szandi, így teljes rálátásom lesz az ott zajló dolgokra is – nyilatkozta az előtte álló feladatokról.

Mindezek előtt eljött a búcsú ideje is, egy közös rendezvény keretein belül köszöntek el a tanítványok a távozó szakembertől.

Kedvesek voltak a gyerekek és a szülők, a Tisza-parton egy közös bográcsozást rendeztek, a gyerekek pedig szívhez szóló "előadással" és ajándékokkal készültek. Szerintem több időt töltöttünk jelenlétben a gyerekekkel, mint a szüleik, mert nálunk nem másfél órásak voltak az edzések – zárta Mészárosné Kovács Andrea.