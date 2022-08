Szerencsétlenül ért véget Véró Alex versenyszezonja. A hatállomásos Prémium Liga utolsó előtti fordulójában remekül rajtolt, hiszen a kamionhúzásban ő volt a leggyorsabb.

Ezt követően jött a kedvenc versenyszáma, a rönknyomás, ez viszont a versenye végét jelentette.

– Az első feladat után vezettem a helyszínen és összetettben is, de sajnos nem fejezhettem be a versenyt. Rönknyomásnál a harmadik ismétlésnél éreztem, hogy baj van, mert nem is bírtam kilökni teljesen a súlyt – emlékezett vissza érdeklődésünkre Véró. Rögtön ellátta az orvosi stáb, majd kórházban is megvizsgálták.

Kiderült, részlegesen elszakadt a tricepsze, hat–nyolc hét pihenés vár rá, ezt követően pedig fokozatosan kezdheti el terhelni a sérült kezét.

A Prémium Ligában való szereplést feladta, hiszen augusztus utolsó hétvégéjén lesz az utolsó forduló. Valószínűleg 2022-ben már nem versenyzik.

A siófoki Muscle Beach-en fekvenyomás open kategóriában Csordás Cintia bronzérmes, élete első versenyén Balogh Dóra második lett, míg az ifjúságiak között Szőcs Petra az élen végzett.

Felhúzásban Csordás openben első, abszolútban pedig második helyen zárt, míg Szőcs az ifjúságiak között itt sem talált legyőzőre.

Kamionhúzásban Petra a -70 kg-osok között a harmadik legjobb időt produkálta, míg a férfiaknál Véró Alex második, Deli Tamás hatodik lett a nyíltkategóriában. Felhúzásban ezúttal nem a mastersek között indult Deli, az openben sikerült nyernie, míg az abszolút versenyen harmadik lett.