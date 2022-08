Érkezik az OB I.-ben bronzérmes Ferencváros és a negyedik BVSC is, azonban ezek a felnőttcsapatok az utánpótlásból táplálkoznak, mivel a legtöbb műhelyből éppen világversenyekre készülnek, többek mellett a magyar felnőttválogatottal a spliti Eb-re. A horvátországi eseményre gyakorol majd a szentesi uszoda nyitott 33-as medencéjében a német nemzeti csapat is, amely világbajnoki ezüstérmes csapatunk csoportellenfele lesz. Rajtuk kívül Szerbia és Franciaország is a Kurca-parti városban kétkapuzik majd a felkészülés hajrájában.

Pénteken 14 órától a megye két férfi OB I.-es együttese, a Metalcom Szentes és a Szegedi VE is vízbe ugrik egymás ellen. Különleges találkozó lesz ez, hiszen az első két negyedben egymással gyakorolnak Szilágyi Péter és Kiss Csaba tanítványai, majd a harmadik negyedben a szentesi babycsapat, a negyedikben pedig a szurkolók ugorhatnak medencébe és próbálhatják ki magukat a hazaiak ellen.

A torna eredményhirdetését pénteken 18 órakor tartják meg, amikor köszöntik az 1972. augusztus 6-án OB II.-es bajnoki címet nyert Szentesi Vízmű SK férfi vízilabdacsapatát.

A program, szerda, 9 óra: BVSC–Szentes. 10.30: Franciaország–Németország. 15 óra: Szentes–Szerbia. 16.30: Németország–Ferencváros. 18 óra: BVSC–Franciaország. Csütörtök, 9 óra: Ferencváros–BVSC. 10.30: Szerbia–Németország. 12.00: Franciaország–Szentes. 15.00: BVSC–Szerbia. 16.30: Franciaország–Ferencváros. 18.00: Szentes–Németország. Péntek, 12.30: Szerbia–Franciaország. 14 óra: Metalcom Szentes–Szegedi VE (férfi gálamérkőzés). 15.30: Németország–BVSC. 17 óra: Ferencváros–Szentes. 18 óra: eredményhirdetés, majd az 50 éves OB II.-es férfi bajnokcsapat köszöntése.