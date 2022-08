– Bronzérem az olimpián, majd az idei vb-n is. Ezt az eredményt várta?

– Jelentős hátrányban indultam, mert márciusban eltört a lábam. Akkor semmilyen esélyt nem láttam arra, hogy ebből vb-helyezés lesz, az indulás is erősen veszélybe került, hiszen a válogatókon sem tudtam részt venni, ráadásul elég közel a vb-hez még covidos is voltam. Ehhez képest még az időmön is sikerült javítanom, ez pedig az előzmények tükrében csodálatos eredmény.

– Jót tett a kényszerű pihenő?

– Összesen két hetet pihentem, ebből egyet kórházban töltöttem. Az edzőmmel közösen úgy döntöttem, nem érdemes megállni. A tervezetthez képest ha más módon is, de dolgoztunk. Ez a kicsi pihenés is nagyon nehezemre esett, nagy elánnal vágtunk bele a munkába az új edzőmmel, jó állapotban voltam már decemberben is. Hullámvasút volt az elmúlt időszak, de végül a lehető legjobban alakult.

– Ha már új edző, Karnok Marcellel dolgozik egy ideje. Milyen a közös munka?

– Korábbról ismertük már egymást, és mivel egy helyen mozogtunk, tudtuk a másik munkamorálját. Amikor felvetődött a kérdés, hogy nekem edzőt kell váltanom, mert Csamangó Attila túlterhelt, akkor is őt szerettem volna. Elsőre nemleges választ kaptam, aztán végül úgy alakult, hogy egy Párizsig közösen dolgozunk. Nagyon eredményesnek tűnik a munka, sok újítást hozott Marci. Az, hogy ilyen állapotban sikerült még az időmön is javítani, az alátámasztja a közös munkánk eredményét.

– Szerdától jön az Európa-bajnokság Münchenben.

– Jelentősen nyugodtabban várom az Eb-t. A versenyszituáció mindig kihozza belőlem az állatot, kicsit aggódtam, hogy valami olyat csinálok, amivel romba döntöm az elmúlt hetek gyógyulási folyamatának eredményeit. Szerencsére ez nem így lett. Ott lesz a mezőnyben a két brit rivális, akikkel én nagyon szeretek együtt menni. Talán fejben kicsit jobb állapotban leszek, mert a bal lábam a sérült, de a rajtot még nem merem meghúzni, ezzel remélhetőleg jövőre már nem lesz probléma.