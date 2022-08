– Túlestem a covidon, de most már abszolút jól vagyok. Ugyan jelentkeztek nálam is a poszt-covid tünetek, de most már újra beleálltunk a munkába. Még néha érzek ugyan egy-két dolgot, de összességében minden rendben – mondta állapotával kapcsolatban Mocsári Bence. A parasportoló edzésterve ugyanis a koronavírus miatt alaposan átalakult.

Mindez hatással volt a legutóbbi, az angliai Swansea-ban megrendezett világkupára is, ahol a tizenkettedik helyen végzett.

– Kicsit csalódás volt számomra, mert egy top tízes eredményre számítottam, de a tudományt nem lehet megcáfolni. A bicikliig nagyon jól mentem, de az állóképesség gyorsan elillan az edzések hiányával, az izmok sem voltak olyan állapotban, így a futásra szinte semmi erőm nem maradt. Csalódottan értem be a célba, de nem messze a céltól leültem, és rendeztem a gondolataim, fél óra múlva már rendben voltam. Tény, hogy nem életem legjobb eredménye, de végigcsináltam, nem hagytam magam. Egy héttel a verseny előtt még az sem volt biztos, hogy ott leszek, nulla felkészüléssel pedig nem rossz a tizenkettedik hely, így pozitív lett a kicsengése a dolognak – mondta lapunknak Mocsári Bence.

A Titán TC versenyzőjének viszont most fordul élesre a felkészülése, hiszen november végén Abu Dhabiban rendezik a világbajnokságot, ami a makói sportoló számára nem csak a szezon, hanem karrierje fő versenye is lesz.

– Jó, hogy most jött a betegség és nem később, így ez a három hónap bőven elég lesz a felkészülésre. Alapozással telnek a napok, szeptember elejéig biztosan ez lesz a program. Ezt követően gyorsítani szeretnénk, tervben van egy magyarországi edzőtábor is. November 25-én lesz a vb, akkor ott még mindig harminc fok lehet, nálunk viszont már fagyok is előfordulhatnak. Egyelőre még nem tudjuk, hogy ezt hogyan oldjuk meg, de ezek a sportág szépségei, kreatívnak kell lennünk a megoldást illetően. Amíg lehet, addig biztos, hogy kint gyűjtjük a kilométereket. Hivatalosan nem versenyzek addig, van ugyan két világkupa-verseny, viszont a szövetség pénzügyi nehézségeire valószínűleg nem tudok indulni. Az viszont biztos, hogy a világbajnokságot nem hagyom ki! – zárta Mocsári Bence.