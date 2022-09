Idei harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, amely szerdán este a Debrecen vendégeként lépett pályára. A szegedieknél nem játszott a sérüléssel bajlódó Szatmári Zsombor mellett a betegséggel küszködő Kovács Ádám sem – ott volt viszont a pályán Tyler Roberson, az amerikai center a napokban kapcsolódott be a Szedeák edzésmunkájába.

Bár hazai pontokkal indult a meccs, gyorsan megfogta a rohanást a Szedeák, sőt, hamar fordított is: 6–0 után 6–14-et mutatott az eredményjelző. A folytatás viszont kiegyenlített játékot hozott, olyannyira, hogy az utolsó tíz percnek is döntetlenről, 59–59-ről vághattak neki a felek. A záró negyed a Szedeáknak sikerült jobban, amely végül nyolc ponttal győzött, így a pécsi tornán megnyert két meccsét követően Debrecenben is győzni tudott.

– A felkészülés elején vagyunk, ehhez képest nagyon jó energiákkal játszottunk, a védekezésünk jól működött. Persze, sok hiba van még a játékunkban, de a felkészülés ezen szakaszában ez természetes – értékelt a meccs után Simándi Árpád, a csapat vezetőedzője.

DEAC–Naturtex-SZTE-Szedeák 71–79 (20–20, 19–20, 20–19, 12–20)

Naturtex-SZTE-Szedeák: Balogh 10/3, Person 18/9, Starovlah 13/3, Bognár 12/6, Roberson 13. Csere: Kerpel-Fronius 8/6, Polányi, Filipovics 3, Mayer 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.