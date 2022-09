– Tart még a pihenő?

– Most már igen. Nyaralni voltam Párizsban, ott azért menni kell, ha szeretném megismerni a várost, aztán a hazaérkezés után megkezdődött a passzív pihenés is.

– Milyen volt ez a szezon?

– Hú, ezt röviden, öt percben nem lehet összefoglalni.

– Van hely és idő is.

– Jó, rendben. Amikor tavaly elkezdtem a felkészülést csapat nélkül, egyedül, akkor senki sem gondolta, hogy ennyi siker jut majd nekem 2022-ben. Nehézkesen indult a szezon, mint mindig, de utána magamra találtam, és edzőmmel, Kása Péterrel megleltük a kettesben való edzés örömét. A dél-afrikai meleg vízi edzőtáborban velünk volt még Kisbán Zsófia és Bragato Giada, majd szépen haladtunk előre. A Racicében a világkupán C2 500 méteren elért bronzérem már jó előjel volt, bár akkor nem voltunk életünk formájába, aztán a válogatón sem, ám ott legalább nyertünk. Ahogy jött a melegebb idő, úgy jött elő a munka, és a felnőtt világbajnokságon már életünk formájában értük el megint a harmadik helyet. Felnőtt vb-n, olimpiai számban robbantunk be ezzel a harmadik hellyel – tökéletes időzítés. Az Európa-bajnokságra már egy kicsit fáradtabban érkeztünk meg, de ott is hoztuk azt a formát, amelyet a vb-n. Az ukránokat nem tudtuk megverni, ám a háromnegyed hajó különbség megmaradt, és a következő év feladata lesz, hogy ezt ledolgozzuk. És hogy itt C2 200 méteren győztünk, az nekem az esztendő szenzációja, ez számomra a legnagyobb öröm: felnőtt Eb-aranyat nyertünk! Az U23-as szegedi vb a túlvállalásról szólt, fáradtan érkeztünk az eseményhez, Giada beteg volt, nekem is akadtak sérüléseim, de ennek ellenére nyertünk, és a kínai párost megvertük. Az egyes hetedik helye 200 méteren jó tanulópénz volt. Mondjuk, az előző héten még emiatt búslakodtam, de már lezártam, és inkább azt értékeltem, amit elértünk.

– Jövőre az olimpiai kvalifikációs szezon következik. Mennyire gondolkodik már előre?

– Komoly feladatok lesznek, és tudom, hogy milyen versenyek várnak ránk. Ám még nem tervezek, hiszen most lett vége az idei szezonnak. Van még három hetem a felkészülés kezdetéig, majd akkor ráérek tervezni. Azt biztos, hogy a C2 500 méteres egység élvezi az elsőbbséget, semmilyen formában nem akarom az egyest elvinni olyan irányba, amely a páros rovására menne. Csak annyit készülök az egyesre, ami muszáj, és ami kijön belőle, az lesz.