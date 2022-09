A női kézilabda NB I. már az elmúlt hétvégén megkezdődött, míg a férfiaknál tegnap rajtolt a bajnokság egy Telekom Veszprém–Balatonfüred találkozóval, a Pick Szeged pedig szombaton 18 órakor a Budakalászt fogadja az első fordulóban. Több szabály is változott a sportágban, ezeket vesszük végig, mire érdemes figyelni majd a mérkőzések alatt.

A legérdekesebb és egyben legbonyolultabb szabálymódosítást a középkezdést illetően hajtották végre. Ezt erősíti, hogy az IHF oktatórendszerében csak erre az egy szabályra nagyjából ötven percnyi anyagot töltöttek fel magyarázatként.

A kezdőkörbe ezentúl középkezdés esetén nem léphet be ellenfél, de annak légterébe sem nyúlhat be. Amíg a kezdőkör légterét nem hagyja el a labda, addig nem érhet hozzá védőjátékos. Körön kívül kell lennie, abba be sem hajolhat. Amennyiben viszont a kezdőkörön belül passzol egymásnak két támadó, a passz után a védő már hozzáérhet a labdához, amennyiben a másik kézilabdázó hozzáért vagy birtokolta a lepasszolt labdát. Ami még fontos változás, a kezdő sípszót követően a kezdődobást elvégző játékos három másodpercen belül bármennyit léphet a körön belül, de nem ugorhat fel.

Ettől az idénytől kezdve a passzív játék során már nem hat, hanem maximum négy passz hajtható végre, de ennél kevesebb után is elvehetik a labdát a játékvezetők a támadócsapattól. Kevesebb idő jut ezáltal a támadások befejezésére, tovább gyorsul a játék.

Ettől a szezontól kezdve szankciót von maga után, ha a támadójátékos fejbe lövi a kapust.

Ehhez azonban teljesülnie kell két feltételnek: a támadó és a kapus között ne tartózkodjon másik sportoló, tiszta gólhelyzet legyen, illetve a kapura lövő játékos ellen ne szabálytalankodjanak. Utóbbi tipikus esete, amikor a beállót lerántják, de még ellövi a labdát, amivel fejen találja a kapust. Ebben az esetben a védőjátékost büntethetik csak a játékvezetők, a támadót nem. Amennyiben tiszta gólhelyzetben történik meg a fejlövés, a támadót kétperces kiállítással szankcionálják és szabaddobással jöhet a védekező csapat. Amennyiben a kapus provokálja a fejlövést, vagyis eltalálják a vállát és a fejét fogja, akkor progresszív büntetés következik, míg ha szándékosan fejel bele a labdába, néma marad a síp.

Alaposan megosztotta a nyári U18-as leányvilágbajnokságon tesztelt vaxmentes labda a kézilabda-társadalmat. A hírek szerint az IHF célja ezzel a lemaradott országok felzárkóztatása lenne, a labda viszont nem aratott osztatlan sikert. Sőt, annyira nem, hogy felnőttszinten a közeljövőben nem tervezik a bevezetését.