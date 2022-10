A szentesi szenior úszóklub a harminc résztvevő egyesület közül a második legeredményesebb volt Hódmezővásárhelyen. Új országos csúcsnak is örülhettek, de csak rövid ideig. Pengő Erzsébet 400 méter vegyesúszásban megjavította a korosztályos csúcsot, de a következő futamban ugyanebből a korosztályból született egy még jobb időeredmény, így a rekord és az aranyérem is elúszott. A szentesiek összesen harminchat arany-, harmincegy ezüst- és tizenegy bronzéremmel gazdagodtak az újabb délután során. Legeredményesebb versenyzőjük Berezvainé Virágos Éva volt, aki hat versenyszámban (400 vegyes, 100 vegyes, 50 hát, 100 hát, 50 gyors, 100 gyors) is elsőként csapott a célba. A NICS-HSÚVC versenyzőinek eredményei ide kattintva olvashatók.

Szentesi egyéni eredmények:

Berezvainé Virágos Éva, 1. hely: 400 vegyes, 100 vegyes, 50 hát, 100 hát, 50 gyors, 100 gyors

Pólyáné Téli Éva, 1. hely: 50 pille, 100 pille, 50 mell 100 mell, 2. hely: 100 vegyes, 50 hát

Debreczeni Beáta, 1. hely: 400 vegyes, 100 mell, 50 mell, 6. hely: 100 vegyes

Brunnerné Palásti Katalin, 1. hely: 50 hát, 100 hát, 2. hely: 50 mell, 100 mell, 100 gyors, 3. hely: 50 gyors

Horváth Roland, 1. hely: 400 vegyes, 100 hát, 2. hely: 50 gyors, 100 vegyes, 100 mell, 3. hely: 100 gyors

Bodnár Istvánné, 1. hely: 50 mell, 50 gyors

Biár Nelli, 1. hely: 50 mell, 100 mell

Bocskai Zsófia, 1. hely: 100 gyors, 2. hely: 50 pille, 50 gyors, 100 vegyes

Pengő Erzsébet, 1. hely: 50 mell, 2. hely: 100 gyors, 400 vegyes

Tari László, 1. hely: 100 hát, 2. hely: 50 mell, 100 mell, 50 hát

Sebők Tamás, 1. hely: 50 hát, 2. hely: 100 hát, 4. hely: 50 mell, 5. hely: 100 mell

Melkuhn Dezső, 1. hely: 100 gyors, 2. hely: 50 gyors

Ferke Gáborné, 1. hely: 50 hát, 2. hely: 50 mell

Bugyi Katalin, 1. hely: 100 mell, 2. hely: 50 mell, 5. hely: 50 pille, 6. hely: 50 gyors, 100 vegyes

Felvégi Zsuzsanna, 1. hely: 100 pille, 3. hely: 100 gyors, 50 pille, 50 gyors

Dr. Priboj Noémi, 2. hely: 50 mell, 50 gyors, 3.hely: 50 pille, 50 hát, 100 vegyes

Rozgonyi Eszter, 2. hely: 50 mell, 100 mell, 5. hely: 50 gyors

Pengő László, 2. hely: 50 hát, 3.hely: 50 gyors

Lucz Imre, 2. hely: 100 vegyes, 4. hely: 50 pille, 50 mell, 5. hely: 50 hát, 6. hely: 50 gyors

Dr. Berezvai Julianna, 2. hely: 50 hát, 4. hely: 50 mell

Ábel Krisztina, 2. hely: 50 hát

Hoffmann Csaba, 3. hely: 50 hát, 4.hely: 100 mell, 6. hely: 50 mell

Tóthné Katalin, 3. hely: 50 gyors

Váltók:

4x100 férfi vegyesváltó

V. kcs 1. Szentes (Pengő László, Tari László, Horváth Roland, Melkuhn Dezső)

4x100 női vegyesváltó

II kcs 1. Szentes (Priboj Noémi, Biár Nelli, Felvégi Zsuzsanna, Rozgonyi Eszter)

IV. kcs 1. Szentes (Ábel Krisztina, Téli Éva, Debreczeni Beáta, Pengő Erzsébet)

VI. kcs 1. Szentes (Virágos Éva, Berezvai Julianna, Bocskai Zsófia, Palásti Katalin)

4x100 MIX vegyesváltó

II. kcs 2. Szentes (Sebők Tamás, Biár Nelli, Priboj Noémi, Horváth Roland)

4x50 MIX vegyesváltó

II. kcs 2. Szentes (Hoffmann Csaba, Bugyi Katalin, Felvégi Zsuzsanna, Horváth Roland)

V. kcs 1. Szentes (Tari László, Téli Éva, Rozgonyi Eszter, Pengő László)

VI. kcs 1. Szentes (Ferke Gáborné, Bodnár Istvánné, Lucz Imre, Melkuhn Dezső)

4x50 MIX gyorsváltó

V. kcs 1. Szentes (Tari László, Virágos Éva, Palásti Katalin, Pengő László)

VI. kcs 1. Szentes (Lucz Imre, Tóthné Katalin, Bocskai Zsófia, Melkuhn Dezső)