Az alázatos munka gyümölcse

Vidux-Szegedi RSE (1.)–TFSE (5.) 3:0 (25:14, 25:22, 25:16)

Férfi röplabda, NB I., alapszakasz, 5. forduló. Szeged, Lila iskola, 80 néző. Vezette: Takács, Sík.

Vidux-Szegedi RSE: Piti Richárd, Kasnyik Bence, Tomás Dileo, Kiss Gábor, Davi Luiz Pozzobon, Csányi Dániel. Csere: Borsi Levente (libero), Polyák Ábel (libero), Demcsák Balázs, Sarnyai Ákos, Honti Szilárd, Bodnár Lajos. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

Fésüs Erzsébet: – Könnyebben sikerült győzelmet aratnunk, mint ahogyan azt én, vagy a játékosaim gondolták. Úgy látom, ez a lelkiismeretes felkészülésünknek és az alázatos játékunknak köszönhető nagy részben, valamint annak, hogy szinte hibák nélkül tudtunk játszani, jól alkalmaztuk a korábban bevált taktikákat. Külön szeretném kiemelni a két feladónkat, akik tökéletes játékukkal biztosították a jó helyzeteket a támadóink számára, és megadták ezzel a lehetőséget a pontszerzésre. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez!

Rangadót nyertek

MAC Ikonok–Goodwill Pharma Szeged 5–7 (0–2, 3–1, 2–4)

Andersen Liga, alapszakasz, 4. forduló. Budapest, Kisstadion, 24 néző. Vezette: Varjú, Mach, Gáspár, Laár.

Goodwill Pharma Szeged: Garbacz Máté (85%, 28 védés) – Kováts Máté (1), Szlama Dániel (1), Czakó Barna 5 (1), Kaposi József (2), Turbucz Martin 2 (3) – Fehérvári Balázs, Kiss Benedek, Pápa Barnabás, Pápa Márton, Szabó Zalán – Kiglics Adrián, Frajka Botond, Gál Zsombor, Morvay Bálint – Szalai Ákos (kapus). Edző: Zoran Jaramazovic.

Fontos siker itthon

Pick Szeged U21 (5.)–Ózd (7.) 28–22 (16–11)

Férfi kézilabda, NB I./B, 8. forduló. Szeged, Pick Aréna, Ludányi Márton sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Cseszregi, Sipos.

Pick Szeged U21: L. Krivokapics – Szabó Á. Tusjak 1, Koszorus 4, Radvánszki 2, Hegedűs 1, Molnár R. 4. Csere: Lakatos (kapus), Varga M. 7, Rea 4, Kretz, Gazsó 1, Tisza, Gárgyán 1, Tóth M. 2, Szűcs 1. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Nagy fordítás

Újkígyós (11.)–Pick Szeged U23 (5.) 26–34 (18–13)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 6. forduló. Újkígyós, 100 néző. Vezette: Gulybán, Juhász.

Pick Szeged U23: Kerekes, Fazekas (kapusok), Magos-Dóra, Francia 4, Hrutka 7, Jakovljevic, Pintér 10, Cseszkó, Szekeres, Kaposvári, Vojnár D. 6, Csíki K., Budai, Szűcs P. 1, Kovács M. 5/2, Bai 1. Vezetőedző: Hutvágner István.

8–0-val fordítottak

Makó KC (2.)–Szolnok (12.) 30–27 (19–13)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 6. forduló. Mórahalom, 50 néző. Vezette: Nagy L., Szekeres.

Makó KC: Balán, Kocsis (kapusok), Glasza, Árokszállási, Bajorhegyi, Miksi 4/2, Kovács M. 2, Csányi 11, Szilágyi 2, Valaczkai, Maróti 6/1, Kurai, Tóth J. 1, Bujtár 3, Faragó 1. Vezetőedző: Miksi István.

Miksi István: – Nehezen jöttünk bele a mérkőzésbe, ennek köszönhetően a Szolnok a tizenkettedik percig vezetni tudott. Ezt követően sikerült egy 8–0-s rohammal fordítanunk, majd a második félidőben jól menedzseltük ezt az előnyt és behúztuk a két pontot.

Megőrizték végig az előnyüket

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (7.)–Pénzügyőr (11.) 76–62 (29–9, 17–19, 11–11, 19–23)

Férfi kosárlabda NB I./B., Zöld csoport, 6. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 290 néző. Vezette: Radnóti, dr. Varga, Vadász.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Pavlovic 14, Varga Á. 16/3, Kelemen 4/3, Varga Z. 8/6, Karsai 11. Csere: Bálint 10/3, Knyur 5/3, Borbáth 4, Kass 4, Bősz, Megyesi, Pinnyey. Vezetőedző: Slobodan Kalinic.

Slobodan Kalinic: – Először is szeretnék minden jót kívánni a Pénzügyőrnek, nagyon kemény ellenfélnek bizonyultak. Remekül sikerült feltörnünk a meccs első felében a védekezésüket, könnyű pontokat szereztünk, emellett jól is védekeztünk, ez jelentette a különbséget és ennek köszönhetően tudtuk végig őrizni az előnyünket.

Áldozatokat hoznak meccsről meccsre

SBTC(10.)–Vidux-Szegedi RSE(1.) 3:0 (25:3, 25:6, 25:2)

Női röplabda, NB II., Keleti csoport, alapszakasz. Salgótarján. Vezette: Vigh, Cseperkáló.

Vidux-Szegedi RSE: Fürdök Lilla, Hűse Zsófia, Kovács-Fiskus Fanni, Kiss Nóra, Farkas Antónia, Szatmári Júlia. Csere: Kiss Boglárka (libero), Nyers Noémi. Vezetőedző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – A távolság és a meccs időpontja nagy nehézségeket okozott nekünk, ugyanis hajnalban kellett felkelnünk, és elindulnunk a csapatommal, hogy a kijelölt időpontra meg tudjunk érkezni, és legyen elegendő időnk a bemelegítésre is. Gratulálok a lányoknak, hogy ilyen áldozatokat hoznak a mérkőzésekért, valamint azért, hogy ilyen alázatosan, és kiegyensúlyozottan játszottak ezen a mérkőzésen is. A két szurkolónknak pedig nagyon hálásak vagyunk, hogy velünk tartottak most is, és bátorítottak bennünket!