Már messziről hallatszott szombaton délelőtt a lámpás körforgalomnál, hogy valami zajos esemény van a környéken. És kiderült, hogy valóban. A Pick Szeged tétmeccsein sincs akkora hangulat, mint amekkorát az a pár száz diák csinált a SZVSE pályán, akik társaiknak szurkoltak az idei Sá-Ra kupán. A sportpályán reggel 100x100-as váltófutással kezdtek az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, vagyis a Ságvári és a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákjai. A lelátó teljesen megtelt, a két szurkolótábor egymást túlharsogva biztatta a futókat, a ságvárisok szektorában még egy füstfáklya is előkerült, de a radnótisok sem adták alább. A két szurkolótábor nem győzte túlüvölteni egymást, ami még egy külső szemlélőnek is komoly élmény volt, nemhogy a gyerekeknek, a szüleiknek és még a tanároknak is.

A reggeli váltófutást végül a Ságvári csapata nyerte, amit igen komoly ovációval fogadott a közönségük - és amiről portálunk is beszámolt korábban. Hári-Kovács András, a győztes váltó tagja azt mondta, hogy annyira izgult, hogy a karját sem érezte a zsibbadástól, és szerinte az egész tömegben benne volt az az izgalom.