Tyler Roberson ugyan elutazott a Naturtex-SZTE-Szedeákkal az Alba Fehérvár elleni idegenbeli meccsre, de az amerikai center nem vállalta a játékot.

Magasembere hiányában viszont uralta a lepattanókat az első félidőben a Tisza-parti csapat, amelynek ugyan akadtak gondjai az eladott labdákkal, de védekezésben ezeket ellensúlyozni tudta. Bognár Kristóf támadólepattanója után 11–3-ra is vezetett a Szedeák, a padról beszállt Vojvoda vezérletével, majd kosarával azonban 15–13-nál először vezetettek a meccsen a hazaiak. A folytatásban Washington remek teljesítményének köszönhetően azonban nem engedte messzire az Albát a Naturtex, sőt, Washington nehéz helyzetből bedobott tempója után egy ponttal vezetett a nagyszünetben, 37–38.

Eladott labdákkal indította a második félidőt a szegedi csapat, de jött Kovács Ádám, majd Person hármasa, amivel közel maradt ellenfeléhez a szegedi csapat. Bognár esett rosszul egy lepattanóért vívott harcban, le kellett cserélni a szegediek nyolcasát. Két közeli kosarat szerzett az Alba, miközben Sztarovlah elhibázott egy hasonló szituációt, 51–47-nél gyorsan időt is kért Simándi Árpád. Bognár visszatért, és saját támadólepattanóját tette vissza, 51–49. Person négypontos akciójával egyenlített a Szedeák, 53–53, amikor csak két perc volt a negyedből. Az utolsó negyed előtt két ponttal, 57–55-re vezettek a fehérváriak.

Bognár büntetőivel újra átvette a vezetést a Szedeák, 57–59. Továbbra is szoros, fordulatokkal tarkított meccs zajlott a pályán, egy labdánál nagyobb különbség nem alakult ki. 65–62-es szegedi vezetésnél Sztarovlah faultja után videóztak sokáig a sporik, majd Bognár és DeCosey szólalkozott össze: hosszas videózás után végül a fehérváriak légiósát kiállították. Sztarovlah egyet dobott be a vonalról, majd Person süllyesztett el egy hármast, 69–62-re vezetett ezzel a Szedeák.

Négy perccel a vége előtt Person harmadjára is odaállhatott három büntetőhöz, mivel triplázás közben faultolták: ekkor kettőt dobott be, 73–67-es szegedi előnynél kért időt az Alba. Triplacsata következett, Philmore, Sztarovlah, majd Somogyi volt eredményes kintről, 73–76, 3 perc volt vissza. Person, majd Philmore is bedobta a hármasát, 76–79. A feszült szituációban sem remegett meg Person keze, majd Sztarovlah vitt végig egy kettő plusz egyes akciót, amivel szűk egy perccel a vége előtt kilenc ponttal vezetett a Szedeák, 78–87. Elkapkodta a játékot ekkor a szegedi csapat, Somogyi büntetői után csak két pont maradt az előnyből, amikor kicsivel több, mint egy támadásnyi idő volt az órán, időt is kért Simándi Árpád. Person azonban rosszul dobta be a labdát az alapvonalról, de Vojvoda triplája lejött, 17 másodperc maradt az órán, és az Albáé lett a labda. Vojvoda betörése után egyenlített, 87–87, jöhetett a hosszabbítás!

Ford közelije nyitotta a ráadást, amit négy további fehérvári pont követett, 15–0-ás futásban voltak ekkor a hazaiak, Simándi Árpád pedig időt kért a hosszabbítás felénél, 93–87. Vojvoda bedobta a büntetőit, majd egy eladott labda után már 10 pont volt a Szedeák hátránya, 97–87. Sztarovlah büntetőkből törte meg a szegedi gólcsendet, 97–89, de már csak másfél perc volt a hosszabbításból. Ford bedobott egy triplát, és a szegediek montenegrói játékosa ugyan ismét jól büntetőzött, de 8 pontot kellett volna ledolgozni szűk egy perc alatt. Ez már nem sikerült, hatalmas csatában kapott ki a Szedeák az Alba ottonában.

Simándi Árpád: – Egy megnyert meccset adtunk ki a kezünkből... De roppant büszke vagyunk magunkra, mert harminckilenc és fél percen keresztül végrehajtottuk, amit megbeszéltünk. Gratulálok az Albának, de a saját csapatomnak is! Föl kell emelnünk a fejünket, mert ma megmutattuk, hogy jó csapatunk van, emelt fővel távozhatunk Székesfehérvárról. Ezzel az akarattal, ezzel a küzdéssel és csapatjátékkal van keresnivalónk. Köszönöm, hogy elkísértek bennünket a szurkolóink!

Arconic-Alba Fehérvár–Naturtex-SZTE-Szedeák 102–95 (19–20, 18–18, 20–17, 30–32, 15–8) – hosszabbítás után

Tippmix férfi NB I./A csoport, 4. forduló. Székesfehérvár, Alba Regia sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Benczur, Söjtöry, Makrai.

Alba Fehérvár: Pongó Ma. 11, Somogyi 12/3, DeCosey 7/3, FORD 21/3, PHILMORE 20/12. Csere: VOJVODA 25/3, Balsay, Takács Mi. 2, Takács Ma., Kemp 4. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 18/12, Polányi 3/3, Kovács Ád. 7/3, SZTAROVLAH 21/3, BOGNÁR 23/3. Csere: Kerpel-Fronius B., Person 20/15, Balogh Sz. 1, Filipovics 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kiállítva: DeCosey (34.).