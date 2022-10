A hajrában szerzett góllal nyert a Szeged-Csanád GA a Budafok ellen – a labdarúgó NB II. eddig eltelt kilenc fordulójában nem először fordult elő, hogy a meccs végéhez közelítve szerez fontos találatot Tisza-parti játékos, amely pontot eredményez, ebben az esetben pedig sikerhez vezet. És nem az első eset volt, hogy hátrányból sikerült visszajönni, és reménykedni a döntetlenben, netán a győzelemben.

Az első félidőben értékesített egy-egy büntető után az 53. perc volt a kulcsfontosságú, ekkor kapott második sárgát, majd piros lapot az ellenfél védője, Csonka András, aki nem bírt az ezen a meccsen remeklő Kundrák Norbettel. Innentől bő félórája maradt a Szegednek a győztes gól megszerzésére, míg a Budafok sorban hozta be a védőket (Fótyik, Margitics), így nem is lehetett más a célja, mint az iksz mentése. Hogy ez nem sikerült, az a védő Könczey Márk érdeme, aki a 87. percben egy szöglet után kipattanóból bombázta a kapuba a labdát.

– Ideje volt már nekem is góllal hozzájárulnom a csapat szerepléséhez, és nekem is jól jött az önbizalmam szempontjából. A győztes gólt ugyan én szereztem, de a csapat hatalmasat küzdött a második félidőben, hogy megnyerjük a mérkőzést. Emberelőnyben voltunk, ez mindenképpen segített abban, hogy benyomjuk az ellenfelet a kapu elé. Várható volt, hogy előbb vagy utóbb betalálunk, és ez meg is valósult. Nehéz egy olyan védelmet áttörni, amely kilenc emberből áll, és nincs más célja, mint a játékunk elrontása. Akadt több lehetőségünk is, de egyik sem volt az igazi, a lövésem viszont szerencsére utat talált a kapuba – mondta a győztes gól szerzője.

A Szeged-Csanád GA sorrendben hatodik mérkőzésén maradt veretlen, és egy pontra megközelítette a dobogót, igaz, két pontra van a 11. helytől. Ennél jobb sorozata a még vereség nélküli Pécsnek (kilenc meccs, öt siker, négy iksz) van, a Szentlőrinc öt egymás utáni olyan találkozónál jár, amelyen szerzett minimum egy pontot.

A Szeged-Csanád GA legközelebb már szerdán pályára lép, ekkor az NB II. 10. fordulójában Tiszakécskén szerepel a csapat, majd vasárnap megint hazai találkozó következik a Szent Gellért Fórumban a Mosonmagyaróvár ellen.