Az Európa-bajnokságon elért dménye után úgy döntött, folytatja a versenyzést Farkas Tamás. A HAÁSZ SZUE nemzetközi versenyeken Szerbiát képviselő nyílt vízi úszója ugyanis tizedik lett az 5 km-es távon.

– Ezzel az Eb-eredménnyel a szerb szövetséget és magamat is megleptem, hiszen szerényebb célom volt, úgy éreztem, a legjobb 16 közé kerülni is nagy dolog lenne. Medencés hasonlattal a B-döntőbe kerülés lebegett tehát előttem, ehhez képest az A-döntő sem volt messze. A szerb indulók közül ezzel én értem el a második legjobb helyezést az Eb-n, ideértve a medencés úszókat is. Jól kijött a lépés, a hullámokkal is meg tudtam küzdeni. Úgy éreztem, ilyen eredmény után nem hagyhatom abba, pedig előtte úgy tűnt, sportolóként ez is lehet az utolsó úszóversenyem – összegzett Farkas Tamás.

A szegedi klubnál edzői feladatokat is ellát Farkas Tamás, aki a béka korosztályt vezeti, valamint tanmedencés úszókkal is foglalkozik.

– Az olimpiai táv már nem fér bele, azzal számolok, hogy a rövidebb táv igen. Ehhez minden reggel úsznom kell, délután pedig bele kell sűríteni a programba a szárazföldi tréningeket. Ennél több már nem férne bele, hiszen az edzősködéssel tervezek hosszabb távon, és nagyon élvezem a munkát – mondta Farkas Tamás.