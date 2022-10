Az első forduló mindkét mérkőzését megnyerték a szegedi kerekesszékes kézilabdázók Tatán. A következő körben ismét itt játszanak december 10-én.

Győri Szekerek–Szegedi Kerekesszékes Kézilabda Sportegyesület 3–25 (2–14)

SZKSZK SE: Fekete Szabolcs (kapus), Domonkos Roland 7, Győrfi Zsófia, Herskovics György, Jancsó Tamás 4, Kanyó Zsolt 5, dr. Lelik Ferenc Gábor 3, Szilágyi Erzsébet 3, Révész Attila 3. Vezetőedző: Kis Márk. Edző: Polgárné Asztalos Judit. Segítő: Jánoska Gergely.

– Gyorsan elkezdtük a gólgyártást, és komoly előnyt építettünk a félidő közepére. Jó védekezés jellemezte a csapatot, Fekete Szabi pedig parádézott a kapuban – kezdte a történelmi mérkőzés értékelését a szegedi klub elnöke, Fekete Róbert.

Az utolsó szegedi taktikai megbeszélés mérkőzés előtt.

Forrás: Szegedi Kerekesszékes Kézilabda Sportegyesület

– Ezekből a kivédekezett labdákból rengeteg kontrát tudtunk indítani. Nagyon hajtott a csapat, mindenki maximumon pörgött. Jancsó Tamás, Kanyó Zsolt, Lelik Ferenc, Szilágyi Erzsébet, Domonkos Roland ontották a gólokat, és legnagyobb örömünkre az újonc Révész Attila is háromszor mattolta az ellenfél kapusát. A második félidőben egy kicsit visszavettünk a tempóból, hogy maradjon energiánk a következő meccsre is. Ekkor Kis Márk vezetőedző a másik két újoncot, Herskovics Györgyöt és Győrfi Zsófit is a pályára küldte. Mindketten kiválóan megállták a helyüket, sok játékpercet a pályán töltve. A meccs végén még Jancsó Tamás cunder gólja kapott hatalmas ovációt, a zömében szegedi közönségtől – emlékezett vissza.

Szegedi Kerekesszékes Kézilabda Sportegyesület–DKSE Miskolc 9–4 (5–1)

SZKSZK SE: Fekete Szabolcs (kapus), Domonkos Roland 2, Győrfi Zsófia, Herskovics György, Jancsó Tamás 1, Kanyó Zsolt 4, dr. Lelik Ferenc Gábor, Szilágyi Erzsébet 2, Révész Attila. Vezetőedző: Kis Márk. Edző: Polgárné Asztalos Judit. Segítő: Jánoska Gergely.

– Nehezen indult meg a gólgyártás, mert mindkét kapus fantasztikusan védett. Végül a hetedik percben Kanyó Zsolt unta el a gólcsendet és szerezte meg csapatunknak a vezetést – mesélt a második, már nehezebb mérkőzésről Fekete Róbert.

– Ezután sem változott a játék képe, mert a miskolci csapat nem adta olcsón a bőrét. Végül Kanyó Zsolt jó befejezéseinek köszönhetően kialakult egy négygólos előny az első félidő végére. A második játékrészben folytatódott a kemény védekezés és a kapusparádé. A miskolciak lőtték az első gólt, de erre hárommal válaszoltunk. Kanyó Zsolt ismét jó ütemben törte meg a gólcsendet, Domonkos Roli és Jancsó Tomi is betalált A végén felváltva estek a gólok, Fekete Szabi bemutatott még jónéhány bravúrt, és végül Szilágyi Erzsébet pókhálózta ki a jobb felső sarkot, ezzel a góllal zárult a mérkőzés. Kemény, jó iramú találkozó volt, ami jól szolgálta a sportág fejlődését. Hatalmas gratuláció illeti a Miskolcot is, végig kőkeményen küzdöttek. Náluk a másik válogatott kapus, Antal Józsi nyújtott fantasztikus teljesítményt, a mezőnyben pedig a három gólig jutó Pangyelka Péter és az óriási fejlődésen keresztülment Matusek Nikolett volt kiemelkedő – dicsérte Fekete az ellenfelet is.