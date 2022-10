– Hogyan telt a Diósgyőr ellen megnyert kupameccs utáni két hét?

– Igyekeztünk kielemezni az eddigi mérkőzéseinket, analizáltuk a bajnokságból eltelt eddigi időszakot, különösen a meccseken belül a középső harmadban a fontos passzokat. Azt láttuk, hogy a labdavesztés utáni reakciónk folyamatosan fejlődik, ezt meg kell őrizni a következő mérkőzéseken is. A szerb első osztályú Szpartak Szabadka ellen megpróbáltuk kontrollálni a felkészülési találkozót, ám ekkor az első félidőben sok lehetőséget adtunk az ellenfélnek, és nem játszottunk annyira kezdeményezően, mint a bajnokságban. A második játékrészben azok kaptak lehetőséget, aki az NB II.-ben is alapemberek. Összességében mindkét félidő egészen jó volt, és az első negyvenöt percben szerepeltekre is több játékidő várhat a közeljövőben. Minden pozícióra megvannak a jó játékosaink, ezt megmutatta a Szabadka elleni meccs is.

– Szükség is lesz mindenkire, hiszen októberben hét meccs, hat bajnoki és egy kupatalálkozó vár a csapatra. Készen állnak a hosszú hónapra?

– Igen. Ebben a két hétben a taktikai feladatokra is tudtunk koncentrálni, miközben biztos, hogy a fizikai állapot dominál majd októberben. Hiszem, hogy minden játékos készen áll erre a menetelésre akár esik az eső, akár fúj a szél, akár hideg lesz, akár napsütés. Minden posztra két jó játékos áll a rendelkezésemre, ez nagyon fontos, és az is, hogy mindenki egészséges. Megpróbálunk felkészülni az előre nem látható eseményekre is, hogy a következő időszakban még jobbak lehessünk.

– A Budafok érkezik vasárnap Szegedre. Milyen ellenfélre számít?

– Olyan csapat, amely igazán erős a középső és a támadó harmadban. Nagyon gyors játékosai vannak, és az előrejátékban még akkor is veszélyesek, ha eddig csak hat gólt szerzett. Ebből a szempontból az egész csapatot kell nézni, és az is fontos, hogyan viselkednek az ellenfelek. Az elmúlt két bajnokin egyre jobb formát mutattak, legutóbb a Békéscsabát legyőzve megszerezték az első győzelmüket. Óvatosnak kell lennünk, de hinnünk is kell magunkban. Jobb csapat annál, mint ahol elhelyezkedik. Ám a szegedi futballszentélyben nekünk egy célunk lehet: a legjobbunkat nyújtani és nyerni.