JÉGKORONG

Goodwill Pharma Szeged U12–Szigeti Bikák U12

U12-es bajnokság, Sárga csoport, 6. forduló.

Goodwill Pharma Szeged U12: Radics Z. – Kárpáti Z., Lakicevic V., Blazic T., Kesejic I., Molnár N. – Sabic I., Somorjai M., Kujundzic A., Sándor M., Szabó H. – Deáky Z., Vörös Cs., Borbély Cs., Koczka D., Tasi G. – Deák M. (kapus). Edző: Maslac Michael.

Bajai Harcsák U12–Goodwill Pharma Szeged U12

KASI USE U12–Goodwill Pharma Szeged U12

U12-es bajnokság, Piros csoport, 3. forduló.

A Goodwill Pharma Szeged U12 kerete a két mérkőzésen: Bagi D. – Maravic S., Schiller P., Karajkó R., Kopunovic O., Simic L. – Kovács N., Oláh A., Bagi B., Sári A., Varjú B. – Angyal K., Grácin F., Miskár B. – Varga Z. (kapus). Edző: Szalai Ákos.

Goodwill Pharma Szeged U14–Debreceni Hoki Klub U14 2–10 (1–3, 1–2, 0–5)

U14-es bajnokság, II. csoport, 3. forduló.

Goodwill Pharma Szeged U14: Somorjai A. (74%, 20 védés) – Brestovac R., Kovács M., Györe B. 1 (1), Ponjavic A., Molnár N. (1) – Asztalos P., Hemmert G., Bencic M. 1, Mák M., Popov N. – Kujundzic N., Molnár Á., Laczkó A., Lakicevic V., Szabó H. – Miskár Sz. (kapus, 73%, 8 védés). Edző: Vojnits Bence.

Goodwill Pharma Szeged U14–Kárpáti Farkasok U14 3–5 (0–1, 2–3, 1–1)

U14-es bajnokság, II. csoport, 4. forduló.

Goodwill Pharma Szeged U14: Devic M. (83%, 24 védés) – Brestovac R. (1), Kovács M., Györe B., Mák M., Ponjavic A. – Asztalos P., Hemmert G., Bencic M. 1, Devic L. 1, Popov N. – Kujundzic N., Molnár Á., Bíró B., Gombás D. 1, Laczkó A. – Somorjai A. (kapus). Edző: Vojnits Bence.

FTC-Telekom U16–Goodwill Pharma Szeged U16 7–2 (2–1, 2–0, 3–1)

U16-os bajnokság, III. csoport, 3. forduló.

Goodwill Pharma Szeged U16: Hemmert J. (87%, 26 védés) – Rózsa M., Vitorac R., Csizmadia R. 1 (1), Opauszki M. 1, Temunovic V. (2) – Kókai M., Cepela F., Agic M., Gubicsák P., Nedeljkov M. – Gombás D., Kónya K., Bíró B., Kasztner O. – Veress B. (kapus, 86%, 18 védés). Edző: Zoran Jaramazovic.

Egerszegi Titánok U16–Goodwill Pharma Szeged U16 3–7 (1–1, 1–3, 1–3)

U16-os bajnokság, III. csoport, 4. forduló.

Goodwill Pharma Szeged U16: Josic T. (93%, 41 védés) – Stafeev S., Vitorac R. (2), Csizmadia R. 3, Opauszki M. 1, Temunovic V. (1) – Kókai M., Rózsa M., Agic M. 2, Nedeljkov M., Devic L. 1 (1) – Penava O., Cepela F., Kónya K., Bulik A., Kasztner O. Edző: Zoran Jaramazovic.

KÉZILABDA

Férfi U20, 8. forduló:

PICK Szeged U20–Mezőkövesd 39–25 (19–11)

PICK Szeged U20: Koncz, Farkas (kapusok), Furka 3, Hachbold 4, Német 5, Sajben 1, Vidovenyecz 5, Járó 4, Kiss-Horváth, Kucsera 3, Losonczy 2, Nagy G. 2, Balogh 4, Szűcs B. 6, Nagy B. Horváth T. Vezetőedző: Szabó Levente.

Férfi U18, I. osztály, 8. forduló:

PICK Szeged U18–Mezőkövesd 25–35 (11–17)

PICK Szeged U18: Tot, Szabó H. (kapusok), Radenkovic, Nagy B. 6, Mrdan, Horváth T. 10, Bakos, Csupor, Fogas, Herbert 1, Kugelmann, Magyar 6, Nyíri M. 2, Pogonyi, Szőnyi, Traore. Vezetőedző: Hutvágner István.

Férfi U16, I. osztály, 8. forduló:

PICK Szeged U16–Tatabánya 27–27 (16–11)

PICK Szeged U16: Oltványi, Orosz (kapusok), Csurkó 3, Ábrahám Császár 2, Erdélyi, Koczkás 1, Kószó 7, Kovács 5, Kőrösi, Matic, Mátó 1, Nagy E., Palkó 3, Vágvölgyi Szilárd 4, Varga L. 1. Vezetőedző: Vladan Jordovics.

LABDARÚGÁS

MLSZ U14, alap csoport, Kelet, 9. forduló:

Szeged-Csanád GA–Békéscsaba 1912 Előre 4–1 (3–0)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Beder, Tóth-Sági (Kalmár, 41.), Mayer (Sipos, 58.), Kocsis, Doszkocs, Müller, Martonosi, Kovács Á. (Ördög, 58.), András, Horváth. Vezetőedző: Kovács Péter.

A szegedi gólszerzők: Horváth (18.), Doszkocs (22., 26.), András (73.).

Kovács Péter: – Jó mérkőzést játszottunk. Mivel mindkét csapat kezdeményezőn lépett fel, így sok olyan játékhelyzet alakult ki, amely a gyerekek fejlődését szolgálta. Az ilyen mérkőzéseknek van értelme és fejlesztő hatása.

MLSZ U15, alap csoport, 7. forduló:

Gödöllői SK–Szeged 0–1 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Sólya – Lukácsi, Tóth N., Szatmári (Lázár, 41.), Banó-Szabó (Pipis, 41.), Karácsonyi (Vásárhelyi, 53.), Sándor, Volford (Gallyas, 53.), Bagdi (Lakatos, 41.), Sümeghy, Kincses. Vezetőedző: Kikity Márió.

Gólszerző: Lázár (52.).

Kikity Márió: – Meggyőzően játszottunk, uraltuk a mérkőzést, agresszívan és gyorsan járattuk a labdát, sok helyzetet dolgoztunk ki. Sajnos a helyzetek többsége kimaradt, a befejezéseknél hiányzott a koncentráció. Akár több góllal is nyerhettünk volna, ha pontosabbak vagyunk, javítanunk kell a helyzetkihasználásunkon. Most elég volt az egy szerzett gól, de a végén azért keményen meg kellett dolgoznunk, hogy elhozzuk a három pontot.

MLSZ U16, alap csoport, 9. forduló:

Ikarus BSE–Szeged-Csanád GA 0–3 (0–3)

Szeged-Csanád GA: Balogh – Tóth D. (Köteles, 78.), Denucz, Gáti Á., Nógrádi G. (Vásárhelyi, 53.), Süle, Mádi Sz., Kis Cs. (Kiss B., 65.), Csikós (Molnár A., 65.), Pap B., Lőrincz B. Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Süle (12., 22.) Mádi Sz. (35.)

Retek Flórián: – Két ellentétes félidőt játszottunk. Az első teljesen rendben volt, működött a letámadás és a labdajáratás is. Nagyon intenzíven és jól játszottunk ekkor, benne volt a 4-5 gólos különbség is. A második félidőt nem értem, és elégedetlen vagyok, mert nem erről volt szó a szünetben. Nagyon visszavettünk a tempóból, és rossz felfogásban játszottunk. Összességében elégedett vagyok és gratulálok a srácoknak az eredményhez.

MLSZ U17, alap csoport, 8. forduló:

Nyíregyháza Spartacus–Szeged-Csanád GA 0–0

Szeged-Csanád GA: Kenyeres – Botic, Sándor, Bozsik (Szilágyi, 77.), Boda, Milencovici, Gera, Simon, Dianovszky (Ördög, 65.), Budai, Mikó. Vezetőedző: Igor Bilic.

Igor Bilic: – A mutatott játékkal nem volt gond, és végre a labda mögött mindenki jól mozgott, emiatt nem volt az ellenfélnek helyzete, csak elvétve 1-2 kontrája. Nekünk az első félidőben volt három nagy helyzetünk, a másodikban pedig egy véleményes gólt nem adtak meg. Jól játszottunk, kár, hogy nem párosult győzelemmel.

MLSZ U19, kiemelt csoport, 8. forduló:

Szeged-Csanád GA–ETO FC Győr 0–3 (0–3)

Szeged-Csanád GA: Wolland – Burai (Kordás, 46.), Gyugai, Buzai (Léwang, 46.), Bakó, Dancsok (Berta, 65.), Orcsik (Berger, 46.), Mahler G., Nagy S., Szabad, Czékus (Bencze, 76.). Vezetőedző: Podonyi Norbert.

Podonyi Norbert: – Sajnos a csapat mentális gödörben van, amely az első bekapott gól után érzékelhető is volt. Görcsösen és önbizalom nélkül játszottunk, a második félidőben

taktikailag is szétestünk. Bízom benne, hogy az utolsó három mérkőzésre felszívjuk magunkat, és meg tudjuk mutatni, mit is tudunk valójában.

RÖPLABDA

Őryné Merő Nóra lány U13, országos minibajnokság, II. osztály, közép, alapszakasz, Jászberény: BVSC-Zugló–Szegedi RSE Narancs 1:2 (–22, –10, 26), NBARA I.–Szegedi RSE Narancs 2:1 (11, –18, 24). Vezetőedző: Váradi Zoltán.

Őryné Merő Nóra lány U13, országos minibajnokság, III. osztály, közép, alapszakasz, Sülysáp: Viadukt SE U13 Leány–Szegedi RSE Fekete 2:1, Szegedi RSE Fekete–Sülysápi Sport Egyesület 1:2. Megbízott edző: Dávid Tibor.

TÁJFUTÁS

Csákvár környékén rendezték meg a 2022.-évi hosszútávú tájfutó országos bajnokság és pontbegyűjtő csapatbajnokságot. A Szegedi VSE szakosztályának versenyzői közül a hosszútávú versenyen országos bajnoki címet nyert N14 kategóriában Klotz Zsófia, F16 kategóriában Felföldi Tamás. A másnap lebonyolított csapatbajnokságon az N14 kategóriában első helyen ért célba a SZVSE csapata, míg további pontszerző helyeken futottak be az N20-as lányok és az F16-os fiúk.

A 2022-es összetett bajnoki pontversenyben a Szegedi Vasutas SE tájfutó szakosztálya a 4. helyen végzett a klubok rangsorában 24 egyesület közül.