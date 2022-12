Egyre inkább megjegyzik Pitvarost az ország diáksportjában. A kis település tanulói ugyanis az elmúlt évekhez hasonlóan ismét bravúros eredményt bemutatva floorballban diákolimpiai döntőt játszhatnak, miután a II.-es korcsoport tagjai második helyen végeztek a kecskeméti elődöntőben.

Moravszki Gábor tanítványai egy Szolnok elleni 7–1-es győzelem után 2–2-es döntetlent játszottak a Gyulával, majd a házigazda Kecskemét elleni 4–2-es sikert követően már biztosan elődöntősek voltak. A döntőbe jutásért sikerült visszavágni a nagy rivális Jászberénynek, majd a döntőben ugyan a budapesti Eötvös József Általános Iskola csapata nyert 2–0-ra, de a második hely is azt jelentette: az elmúlt két év után ismét ott van a diákolimpiai döntőben a pitvarosi floorballcsapat.

– Az algyői megyei döntőn kaptunk egy pofont, mert második helyen végeztünk. A Szolnok elleni meccsen igyekeztem mindenkinek lehetőséget adni, hogy kis rutint szerezzenek a srácok. A Gyula ellen futsában nem bírtuk felvenni a ritmust, de az utolsó húsz másodpercben sikerült egyenlítenünk, ami a folytatásra is lendületet adott. A kecskemétiek elleni győzelmet követően mindenki játszott a fővárosi ellenfelünkkel szemben, jó volt látni, hogy az idősebb gyerekek is szurkoltak a fiatalabb társaiknak. Az elődöntőben sikerült visszavágnunk a Jászberénynek a tavalyi vereségét, ezzel bejutottunk a döntőbe. A fináléban is azon voltam, hogy mindenki játsszon – mesélte Moravszki Gábor, a csapat edzője.

A csapattagok (Kerekes Levente, Burján László, Fejes Sándor, Unyatyinszki Bendegúz, Surányi Barnabás, Szabó Ádám) közül hárman is vannak, akik zsinórban a harmadik diákolimpiai döntőjükre készülhetnek. A döntőt februárban, Komáromban rendezik meg.

Ugyanebben az elődöntőben az Algyői Farkasok csapata hetedik lett, míg a lányok korosztályukban a negyedik helyen végeztek.