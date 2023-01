Rögtön először azt érdemes megemlíteni, hogy a kajak-kenu sportágban 2023-ban csak világbajnokságot rendeznek, azonban az európai szövetség a horvátországi úgynevezett Board-ülésén megerősítette, hogy a krakkói Európa Játékok minősül az idei Európa-bajnokságnak, így ott olimpiai pontokat is lehet majd szerezni.

Az összesen 26 sportágat felvonultató Európa Játékok kajak-kenu versenyeit június 21–24. között rendezik, amelyre a magyar kajak-kenu válogatott 22 kvótát szerzett.

Zágrábban a 2023–2026. évi versenynaptárt is tárgyalták. Mint ismert 2024-ben – 22 év után – ismét Szegeden rendezik a gyorsasági Európa-bajnokságot, amely a sportág utolsó nagy nemzetközi versenye lesz a párizsi olimpia előtt. Ezzel egy időben, ugyancsak Szegeden felvetődött már egy SUP Európa-bajnokság lebonyolítása is, amelynek kapcsán jelenleg is folynak az egyeztetések.

Szintén fontos téma magyar szempontunkból a 2026-os ifjúsági, U23-as gyorsasági Európa-bajnokság rendezésének odaítélése, amelyre Szeged mellett az idei korosztályos világbajnokság házigazdája, az olaszországi Auronzó is pályázik.

– Auronzóban legutóbb 2018-ban rendeztek ifjúsági, utánpótlás Európa-bajnokságot, Szegeden viszont csak 2008-ban. A Maty-ér a világ legjobb pályája, ahol a szervezés is mindig magas színvonalú, azért dolgozok a továbbiakban, hogy Szeged nyerjen – fogalmazott Kárai Péter, a magyar szövetség gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke.

Közben elkészült az idei kajak-kenus versenynaptár is: a május 5–7-i hétvégétől kezdve egészen szeptember 3-ig tart ez a sűrű időszak. Szeged és a Maty-ér összesen kilenc eseménynek ad otthont, de ebben vannak olyanok, amelyek közül több is egy hétvégén lesz. Május 5–7-én az első felnőtt válogatót rendezik férfi kajakban, kenuban, illetve női kenuban, míg női kajakban tájékoztatót tartanak, emellett ekkor és itt lesz az első U23-as válogató és ifjúsági tájékoztató. Május 11–14-én az első ICF gyorsasági és parakenu világkupának ad otthont a létesítmény, majd június 15–17. között a második felnőtt válogató következik női kajakban és a nem olimpiai számokban, de ekkor lesz a második para válogató és magyar bajnokság, valamint a második U23-as és ifjúsági válogató. A felnőtt bajnokságot június 27–29-én, a gyermek és kölyök bajnokságot június 28–30-án, míg a serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokságot augusztus 3–6-án tartják a Maty-éren.