Három idegenbeli bajnoki mellett a Bajnokok Ligájában kétszer vendégként, egyszer pedig itthon lép pályára a Pick. Minden hétre jut egy sztárcsapat, a pontgyűjtés viszont így is fontos.

– Az összes februárunk ilyen, mindig sok meccset játszunk ilyenkor. Hozzászoktunk már ehhez, így ez nem okozhat problémát nekünk. Szeretnénk már Aalborgban egy jó meccsel kezdeni és visszavágni nekik az őszi itthoni nagy különbségű vereségért – fogadkozott a 23 éves kézilabdázó.

A magyar bajnok 45–28-as sikerrel hangolt Abonyban a Cegléd elleni a mai mérkőzésre, míg az Aalborg kiélezett találkozón 30–26-ra legyőzte a dán bajnokság címvédőjét, a GOG csapatát.

– Amennyire számíthat, hogy nekik nehezebb meccsük volt a hétvégén, mint nekünk, ezt az előnyt a hosszú utazással el is veszítjük. Szoros mérkőzésben bízom, aminek a végén nyerünk. Szeretnénk bebiztosítani a továbbjutó helyünket matematikailag is. A győzelem kulcsa, mint mindig, most is a védekezés és a jó kapusteljesítmény lehet, illetve a támadásban elkövetett hibák minimalizálása, hogy ne tudjanak ránk rohanni a dánok – összegezte a sikerre vezető taktikát Rosta.