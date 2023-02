– Amióta Szegeden vízilabdázik, még nem sikerült olyan magabiztos, nagykülönbségű sikert aratnia a csapatnak, mint a KSI elleni 18–7 alkalmával. Mennyire volt szüksége már erre a győzelemre a lelküknek?

– Mindenki kiéhezett rá, mert nem jellemzőek ránk az ekkora sikerek. Tehetséges fiatalok alkotják a KSI-t, ennek ellenére kötelező volt nyernünk, pláne a hazai 10–10-es döntetlen után, ami eléggé bántott bennünket.

– Emiatt gondolom kettőzött erővel készültek a mérkőzésre.

– Persze, egyébként is az a célunk tavaszra, hogy ami pontokat elhullajtottunk az ősszel, azokat most visszaszerezzük. Ilyen a miskolci döntetlenünk nyert helyzetből, de az Egert is legyőzhetjük itthon. Bár bravúrt bravúrra halmoznak a hevesiek idén, mutatkozott esélyünk legyőzni őket idegenben. Mindezek mellett jó lenne egy újabb bravúr tőlünk is, erre a legnagyobb sanszot a BVSC-vel szemben látom, a Honvéd még előrébb jár nálunk. Ők egyre jobban megráncigálják már a legnagyobb csapatok bajszát is.

– Önnek is remek meccse volt a KSI ellen. Hat lövésből hat gólt szerzett, ami 9,2 pontot ért a pontranglistán. Jól érzem, hogy extra motiváltan játszott?

– Persze! Mindig törekszem kihozni magamból a maximumot, a KSI ellen pedig különleges érzés vízilabdázni. Náluk nevelkedtem, amit tudok a sportágról, azt szinte mind ott tanultam meg. Szerettem volna bizonyítani a vezetőedzőnek, Horváth Jani bácsinak is.

– Háromhetes szünet jön a bajnokságban, a válogatott Világkupa-szereplése miatt. Hogy néz ki az elkövetkezendő napok, hetek programja?

– A KSI-mérkőzés után kaptunk három nap pihenőt. Legközelebb szerdán reggel lesz edzésünk, elkezdünk egy mini alapozást. A fizikális felkészülésre fektetjük a hangsúlyt, de nagyon nem változnak a tréningjeink. Március 18-án az UVSE otthonában egy fontos mérkőzéssel folytatjuk.

– Ez az utolsó szünet, majd nagyjából egy hónap alatt kilenc mérkőzéssel lepörgetik az alapszakaszt. Milyen folytatással lenne elégedett?

– Olyannal, amiben szállítjuk az őszi sikereket, hozzuk az elhullajtott pontokat és remélem, becsúszik egy bravúr is. Ha ezek meglesznek, biztosan elérjük a célunkat, a nyolc közé jutást.