Az utolsó hat meccsét egyaránt megnyerte, így a dobogó harmadik fokáról várhatja a tavaszi idényt a Makó II. a vármegyei II. osztályban. A Maros-parti város labdarúgásának ősze sok történést hozott, hiszen a klub első számú, NB III.-ban szereplő csapata visszalépett a bajnokságtól, így az ősz folyamán több olyan játékos is játszott a kettes csapatban, aki a harmadosztályban is pályára lépett. Mostanra kialakult a csapat kerete, amely Frank Boldizsár és Sirokmán Zoltán személyében két makói játékossal bővült. Visszatért a városba a Maros-menti UFC-ben nevelkedett Kártyás Dávid, a 19 éves csatár viszont térdsérülést szenvedett a Sándorfalva elleni (5–1-re megnyert) edzőmérkőzésen, valamint az ősszel a Szentesi Kinizsiben játszó duó, Vas Károly és Molnár Dávid is újra Makón futballozik.

– Mi egy hobbicsapatnak indultunk, azonban idő közben megváltoztak a tervek. Próbáljuk visszacsábítani a volt makói játékosokat, miközben szeretnénk megtartani a helyi labdarúgókat is. Elég erős bajnokság a vármegyei II. osztály, szeretnénk a dobogón végezni az év végén, ebben benne van az is, hogy feljussunk a szezon végén – összegzett Botlik Róbert, a csapat edzője.

Mostanra letisztult a keret, kialakultak a viszonyok, ennek kapcsán a klubnál utánpótlás-edzői feladatokat is ellátó Botlik Róbert megjegyezte, a csapat több mint nyolcvan százaléka játszott már a kezei alatt az utánpótlásban eltöltött évek alatt, így nem egy ismeretlen közegben kell együtt dolgozniuk.

A Makó II. a Csengele vendégeként nyitja az évet, majd az Ülléssel és a Szegedi Pázsittal játszik.

– Sok a műszakos játékosunk, ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy hétvégére is kap beosztást, ez pedig befolyásolhatja az összeállításunkat is. Igyekszünk persze ebben előre gondolkozni, de tavaly is előfordult, hogy a cserekapusunk volt a csatárunk egy mérkőzésen – zárta Botlik Róbert.