Az első három meccséből kettőt is elveszített, ám a szezon végére kiegyenesedett a Bordány. A csapat az ezt követő 12 meccsből 11-et meg is nyert a tavaly még a vármegyei I. osztályban szereplő gárda, és mostanra az is eldőlt, hogy az első helyről várhatja a tavaszt. A Szegvár visszalépése miatt ugyanis törlik a szegváriak eredményeit, és mivel az Ásotthalommal azonos pontszámmal állt a Bordány, de csak döntetlent játszott a Szegvárral, így a bordányiaktól egy, míg az ásotthalmiaktól három pont törlődik a visszalépéssel.

– Az eleje döcögős volt, nem várt vereségekkel, és persze össze is kellett, hogy álljunk. A csengelei győzelem adott hitet a csapatnak, hiszen a kilencvenedik percben, és a ráadásban szerzett gólokkal tudtuk megnyerni a meccset, onnantól felültünk a vonatra. Fontos, hogy a rangadókat sikerült megnyernünk – összegzett lapunknak Nagy Torma Ricsárd, a Bordány edzője.

Ami a keretbeli téli változásokat illeti, Kovács Dávidot az orosházi OMTK-Rákóczitól igazolták le, ketten pedig az SZVSE-től csatlakoztak a bordányiakhoz: Lőrinc Árpád korábban már játszott a csapatban, és továbbra is csapattársa lesz Perpauer Viktor. Hajdú Márkó Szatymazra igazolt, Papp Bence külföldre költözött, míg Vincze Péter új állomáshelye egyelőre nem ismert.

– Még keressük önmagunkat, a folyamat közepén vagyunk, a felkészülés negyedik hetében járunk. Az edzőmeccsek alapján nehéz bármit mondani, folyamatosan sérültjeink is vannak, és a betegséghullám is elkapott minket, nem tudtunk teljes kerettel meccset játszani – tette hozzá a bordányiak trénere, legutóbb ugyanis a Bács vármegyei I. osztály második helyén álló Jánoshalma vendégeként szenvedtek 7–0-ás vereséget.

Hétvégén a szerbiai FK Vinogradar ellen tartja a bajnoki főpróbát a csapat, majd három idegenbeli meccs vár a bordányiakra: a székkutasi rajtot követően Sándorfalván játszanak rangadót, majd a Csongrádhoz utaznak.

– Ha ezt a három meccset sikerül megnyernünk, akkor azt gondolom, a bajnoki címre is nagy esélyünk van, ugyanakkor mindhárom valamilyen szinten rangadónak minősül. Továbbra is a fiatalok beépítése a legfontosabb, másodlagos csupán, hogy mi lesz a végkifejlet – zárta Nagy Torma Ricsárd.