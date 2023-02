Bármily hihetetlen, alighogy elfeledtük 2021-et és Tokiót, máris arról beszélünk, újra közeleg az olimpia.

Természetesen a Magyar Kajak-kenu Szövetség idei első hivatalos sajtóeseményén, a budapesti Borganika Közösségi Gasztro Téren megtartott sajtóreggelin is elsősorban a 2024-es ötkarikás játékok, illetve az azt megelőző idei kvalifikációs viadal szerepelt a fókuszban.

Hüttner Csaba, a felnőtt kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya szerint rajtuk, szakembereken és a versenyzőkön is érződik, hogy a párizsi olimpiai kvalifikáció szempontjából a legfontosabb évad lesz az idei. A volt szegedi kenus emlékeztetett: a tokiói olimpia után 2022 egy átmeneti év volt az idei előtt, amelynek csúcseseményén, a duisburgi világbajnokságon majd a kvóták többsége, mintegy nyolcvan százaléka gazdára talál.

– Rajtunk, szakembereken és versenyzőkön is érezhető már, hogy milyen fontos év az idei. Ennek megfelelően fókuszálunk a szezonra, érezzük a felelősségét. Különösen a férfi és a női kajaknégyes esetében, hiszen ott a vb az első és egyben az utolsó lehetőség lesz kvótát szerezni – mondta. Hozzátette: a férfiak jelenleg a dél-afrikai és a sevillai meleg vizes edzőtáborokban jó körülmények között készülnek, de a munkát már az őszi edzőtáborban megkezdték.

– Az alapjaik megvannak, és most is együtt készülnek, hogy minél biztosabbra menjünk, hiszen a férfi kajak szakág a legnehezebb falat, ott a legsűrűbb a mezőny. Ennek megfelelően a májusi, szegedi világkupa is a válogatónk szerves és fontos része lesz, azt követően már biztos pont kell legyen az egység, hiszen az olimpiai csapatösszeállítás szempontjából ez a négy kvóta a legfontosabb – nyilatkozta Hüttner.

Ebben a tekintetben vannak szegedi érdekeltségek is, hiszen Nádas Bence, Kuli István és Balogh Gergely egyaránt Dél-Afrikában edzőtáborozik, és bízik a négyesbe kerülésben.

A szakember a női kajak szakágról elmondta: Lucz Dóra és a korábbi szegedi olimpiai bajnok Kárász Anna befejezte a versenyzést, Kozák Danuta és Medveczky Erika pedig anyai örömök elé néz, utóbbi két versenyzőre jövőre számíthatnak. Csipes Tamara és Bodonyi Dóra viszont már visszatért, gőzerővel készülnek és jó formában vannak.

– Arra kell figyelnünk, hogy a vb-n négyesben és párosban is legyen ütőképes egységünk, de azért ebben a szakágban nem kell nagyon fognunk a fejünket, hiszen komoly potenciállal bírunk. Reményeink szerint nem lesz gond a hat kvóta megszerzése a vb-n – vélekedett Hüttner.

A szövetségi kapitány a kenusokról elmondta, egyesben a férfiaknál és a nőknél is komoly, de nem reménytelen kihívás a kvóta megszerzése, tekintve, hogy ehhez a vb-n az első öt között kellene végezni, míg párosban a nőknél három egység küzd meg a válogatottba kerülésért, hogy aztán a vb-n versenyben legyen a kvótaszerzésért. A férfiaknál pedig a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám rutinos egység mögött reményteljesen zárkóznak fel fiatalok, akik már a válogatókon is képesek lehetnek megnehezíteni a favorit egység dolgát. A nőknél pedig igen jó esélyekkel száll harcba az MVM Szegedi VE versenyzője, Nagy Bianka.

Hajdu Botond, a paraválogatott szövetségi kapitánya kiemelte: viszonylag korán kialakul majd a válogatott kerete, és esetükben is a kvótaszerző vb a leghangsúlyosabb, oda kell a formát időzíteniük.

– Négy versenyzőnk szerezhet stabilan kvótát Duisburgban, plusz további három sportolónknak van erre esélye, tavalyi szerepléséből kiindulva – mondta, és itt gondolhatott a szegedi Varga Katalinra és Suba Róbertre is például.

Boros Gergely szakmai igazgató emlékeztetett: a tokiói olimpián aranyérmes hat sportolóból tavaly öten pihenőt tartottak, egyedül Kopasz Bálint képviselte a bajnokokat, méghozzá eredményesen.

– Ennek ellenére a csapatunk kiválóan szerepelt az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is. A fiatalok, új egységek minden tőlük telhetőt elkövettek az eredményességért, és azért, hogy stabilan beépüljenek a felnőtt keretbe – nyilatkozta Boros, majd hozzátette: idén a legfontosabb feladat, hogy minél több olimpiai és paralimpai kvótát gyűjtsenek be augusztus második felében, míg a sűrű felvezető időszak sok versenye közül kiemelkedik a szegedi vk-állomás május közepén.

Szakács Bálint ügyvezető igazgató, a szegedi vk szervezőbizottságának elnöke kifejtette: bár három hónap van még a versenyig, jól állnak az előkészületekkel, és bíznak abban, hogy a korábbi években szerzett tapasztalatokra alapozva ezúttal is sikeres eseményt tudnak megrendezni.

– A pandémia miatt legutóbb 2019-ben lehetett közönség előtt rendezett világesemény a Maty-éren, amely akkor felnőtt olimpiai kvalifikációs vb-nek adott otthont. Bár a nevezés még javában is zajlik, nagyjából hatvan ország részvételével számolunk, hiszen a szegedi vk nagyszerű erőfelmérő lehet a szezon elején minden csapatnak. A vk a nagyközönség számára ingyenesen lesz látogatható, ennek kapcsán viszont még önkéntesek jelentkezését is várják rendezői csapatukba – tette hozzá.