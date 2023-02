A szegedi műjégpályán ugyan nem tudtak készülni a Tuti Korcsolyázó Egyesület versenyzői, mégis szép eredményeket értek el a fővárosi országos utánpótlás bajnokságon.

A G korcsoportban, a legkisebbek között Tóth Dávid mindhárom távját és a szuperdöntőt is megnyerve, mindvégig magabiztos versenyzést nyújtva lett összetett utánpótlás országos bajnok, az ezüstérmes pedig négy második helyet szerezve, szorosan mögötte Tutrai Áron lett.

Az F korcsoportos lányok között Gárdián Borbála Szonja két távon is ezüstérmet szerzett, a szuperdöntőben pedig harmadik helyen ért célba, így összetettben is bronzérmes lett. Ugyanebben a korcsoportban a lányoknál Fehér Anna 13. helyezett, a fiúk között Rikk Tamás László összetettben a 8. helyen végzett.

Az E-s lányok között Vető Rozina Emília 500m-en bronzérmet szerzett, összetettben pedig hatodik helyezést ért el. Ugyanebben a korcsoportban Tóth Tímea Ilona 500 méteren 6., összetettben pedig a 9. helyen fejezte be a versenyt. Az E-s fiúk között Fazekas Márton a szuperdöntőben negyedik lett, összetettben pedig az ötödik helyen zárt.

A D-s lányok mezőnyében Szörényi Emma Lili a 15. helyen végzett az összetett versenyben, Sztanojev Nikolett pedig a 17. helyen. Ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Németh Sándor Domonkos a 12. helyen fejezte be a versenyt.

A C korcsoportos lányok között Fazekas Vera a 12. helyen zárt. Ugyanebben a korosztályban a fiúk mezőnyében a téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is remeklő, egyik egyéni távján 5. helyet, míg a váltóban aranyérmet szerző Jancsó Zalán minden számában és a szuperdöntőben is első helyen célba érve három aranyéremmel nyerte meg az országos bajnokságot.

A B korcsoportos fiúk között Hallósy Dominik 1000 méteren bronzérmet nyert, a szuperdöntőben harmadik lett, és az összetettben az ötödik helyen zárta a versenyt. Ugyanitt Gárdián Lajos Zsombor a 9. helyen végzett.

Váltóban 3 csapat indult a Tuti Kori színeiben. Az E-F csoportos lányoknál a Gárdián Borbála Szonja, Tóth Tímea Ilona, Vető Rozina Emília hármas a 4. helyen ért a célba.