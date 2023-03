Jó ránézni a labdarúgó NB III. Közép csoportjának tabellájára. Ez látható már hetek óta: 1. Hódmezővásárhelyi FC.

A pozíció felelősséggel is jár, de ezt pontosan tudják a klubnál, ennek megfelelően megpróbálnak a földön járni.

– Ezzel nálunk szerencsére nincs gond, probléma.

A győzelmek önbizalmat adnak, de óva intettem a fiúkat, nehogy túlzott legyen ez az önbizalom.

Nagyon a helyén kezeljük ezt a történetet, hiszen az előbbiekkel szemben azt sem szeretnénk, ha belekényelmesednénk a helyzetünkbe, és azt hinnénk, a sikerek majd maguktól jönnek. Ilyenkor érkezhet a pofon. A meccs után közvetlenül lehet örülni a győzelemnek, de később már a következő feladatot kell keresni, nézni. Nem veszek észre ilyen problémát, inkább az egészséges önbizalom jellemzi a labdarúgóinkat. Kezd a keret még egységesebb lenni, szerintem normális a fejlődési ütem – mondta Antal Krisztián, a HFC vezetőedzője.

Ebben a sorban következik majd vasárnap 14 órától hazai pályán az MTK II. elleni bajnoki a 25. fordulóban.

– A fővárosi kék-fehérek jó alapjátékkal rendelkeznek sok jó egyéni labdarúgóval. Hogy lesz-e visszajátszójuk, azt nem tudjuk, de előzetesen két-három ilyen labdarúgóra számítunk. Közülük többen az első csapattal edzenek, kóstolgattatják velük a másodosztályt. Az MTK hétfőn rangadót játszik az NB II.-ben a Diósgyőrrel, talán arra most több figyelem irányulhat. Nem az a csapat az MTK II., amelyik beáll a kapuja elé, azaz szeretnek dominálni, labdát birtokolni, így két hasonló felfogású csapat találkozik a pályán. Az ilyen együttesek ellen lehet futballozni, mert szeretik a saját elképzelésüket csúcsra járatni, éppen ezért lehetünk türelmesek is adott esetben. Mint éllovas, a győzelem lehet a célunk, hazai pályán amúgy is jól szerepelünk. Az egy hetes munkába beleteszünk mindent, jön a meccs, ott pedig a maximumot próbáljuk kihozni magunkból – mondta Antal, aki nem számíthat három-négy hétig Vladul Stefanra, akinek a kezét megműtötték.

A mérkőzést nőnap alkalmából a lányok és a hölgyek ingyen tekinthetik meg.