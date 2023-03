Az év első versenyén, Kaposváron, a nemzetközi MCN-DIAMANT-kupán kezdték a szezont a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzői. Közülük a legközelebb az éremhez Márton Balázs Levente állt, aki a felnőtt 100 m felszíni úszásban és a 400 méteres felszíni úszásban is negyedik lett. Az ifjúságiak 100 méteres felszíni úszásában Horpácsy Hanna is büszke lehet az ötödik, illetve a 200 méteres felszíni úszásban elért hetedik helyére is.

Horpácsy az egyéni eredményeken kívül a verseny végén megpróbálta megdönteni a 400 méter ifjúsági búvárúszás országos csúcsát, és közel is volt hozzá, de az új rekordra még egyelőre várni kell egy hónapot a következő versenyig.

A búvárúszókra a közeljövőben egy olaszországi (Lignano, március 17–19.) és egy egri (április 14–16.) világkupa vár.



A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzőinek eredményei, Horpácsy Hanna Barbara, ifjúsági, 100 m felszíni úszás: 5., 200 m felszíni úszás: 7.

Márton Balázs Levente, felnőtt, 100 m felszíni úszás: 4., 200 m felszíni úszás: 8., 400 m felszíni úszás: 4.

Bagaméry Kamilla, junior, 50 m uszonyos gyors: 23., 100 m uszonyos gyors: 18., 200 m uszonyos gyors: 9., 400 m uszonyos gyors: 6.

Bodor Anna, felnőtt, 100 m felszíni úszás: 17., 200 m felszíni úszás: 16., 400 m felszíni úszás: 14.

Duzmath Izabella, junior, 100 m felszíni úszás: 19., 200 m felszíni úszás: 18., 400 m felszíni úszás: 15.

Kónya Zita, junior, 100 m felszíni úszás: 24., 50 m uszonyos gyors: 25., 100 m uszonyos gyors: 20., 200 m felszíni úszás: 10.

Edzők: Balassa Judit, Kanyó Dénes.