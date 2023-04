A Szegeden élő, battonyai származású Deli Tamás a legendás testépítő, azóta filmsztár és politikus Arnold Schwarzenegger miatt kezdett el a testépítéssel foglalkozni. Mára odajutott, hogy találkozott példaképével, illetve kétszer megnyerte a róla elnevezett Arnold Classicot bothúzásban. Az Arnold Classic az erősportok legnagyobb érdeklődéssel várt versenye minden évben az Ohio állambeli Colombusban.

Márciusban harmadik alkalommal vett részt az Arnoldon, másodszor nyert. Decemberben a rivális versenyt, a Mr. Olympiát is megjárta, így tapasztalatai alapján nyugodtan ki meri jelenteni, hogy az Arnold Classic toronymagasan a legnagyobb, hiába a Mr. Olym­pia az erősportok nem hivatalos „ötkarikás” mása.

Az nyer, aki megszerzi a botot. Egy-egy mérkőzés akár pillanatok alatt is eldőlhet. Fotó: Deli Tamás archívuma

Harmadszor utazott

– 2018-ban jártam először az Arnold Classicon, akkor a csapatomból Varga Fanni Rebeka aranyérmes lett bothúzásban. 2019-ben nekem is sikerült ugyanez, de a karrierem csúcsa ez a 2023-as győzelmem. Korcsoportok nincsenek, így egyre nehezebb dolgom van a huszonévesek ellen. Az orosz klasszisok megint nem jöhettek versenyezni, de sok kirgiz és amerikai, kanadai induló volt többek mellett, ami nagy rangot ad a sikeremnek – mondta büszkén lapunknak Deli Tamás.

Ezúttal csapatából senki sem kísérte el, de hárman képviselték Magyarországot. Bordás Dorina első külföldi megmérettetésén ezüstérmes lett bothúzásban, míg Juhász Péter a világ legerősebb tűzoltóinak versenyén a rendkívül előkelőnek számító ötödik helyen végzett.

– Sok-sok évvel korábban Schwarzenegger miatt kezdtem el a sporttal foglalkozni, az pedig óriási hatással volt rám, amikor találkoztunk vele. A korom miatt világbajnokságon szinte esélyem sincs dobogóra állni, az orosz és kirgiz, illetve a szovjet utódállamok fiatal bothúzói uralják a sportágat. Tavaly Jakutföldön jártunk vb-n, ahonnan három ezüstéremmel és egy bronz­éremmel jöhettünk haza. Ez óriási siker volt, pláne miután láttuk, mennyi energiát fektetnek a sportágba a helyiek. Már az általános iskolában is ezzel foglalkoznak, éppen ezért egy hazai bajnoki címnek nagyobb az értéke számukra, mint egy világbajnokinak az erős mezőny miatt – mesélt a sportág őshazájának számító Jakutföldön tapasztaltakról.

Elszakadt a bicepsze

A 2023-as Arnold Classicot a 90 kilogramm alattiak kategóriájában megnyerte. Mondhatnánk, hogy nem lehetett felhőtlen az öröme, mivel el­­szakadt a bicepsze, miután egy „super fightban, versenyen kívül” leült a nála tizenöt kilóval könnyebb kirgiz bajnokkal húzni. A sérülés viszont nem törte meg, pihenésként fogta fel, és rehabilitál, miközben a lábedzéseket már elkezdte.

– Minden álmom valóra vált. A derekamra került az Arnold Classic középsúlyú öve a bothúzóversenyen. Két győztes meccsel megnyertem a kategóriámat, majd a –80 kg-osok között ellenfélt nem találó kirgiz bajnokkal is leültem húzni. Tudtam, hogy tiszta játékkal nem képes legyőzni, mert erősebb és nehezebb vagyok nála. Sajnos így is lett! Hosszú kezdés után erővel és dinamikával vezettem ellene 1:0-ra, majd utána jött egy hirtelen mozdulat, és elszakadt a bal bicepszem. Ezzel véget is ért a mérkőzésünk – emlékezett vissza sérülésére.

Jelenleg gyógytornász segítségével bal bicepszének rehabilitációját végzi. A sérülés oka valószínűleg a sorozatterhelés, illetve a drasztikus folyadékvesztés volt, ugyanis a Colombusba érkezés és mérlegelés közti tizennégy órában négy kilogrammtól kellett megszabadulnia, mivel bevizesedett.

Összejött a nagy találkozás. Arnold Schwarzenegger (balról), Varga Fanni Rebeka és Deli Tamás. Fotó: Deli Tamás archívuma

Kávé, zöld tea, kocogás

– Összejött a rapid fogyás, de ez nagyon megterheli a szervezetet. Kávé, zöld tea és folyamatos kocogás volt a program, amivel kihajtottam magamból a vizet, de ez sérülésveszélyes, ugyanis ilyenkor az izomszövetek is veszítenek hidratáltságukból – utalt az izomszakadásának lehetséges egyik okára.

Hozzátette, a sérülést elkerülhette volna, ugyanis nem lett volna kötelező leülnie húzni a kirgiz bajnokkal.

Miután hazaérkezett, egy érzelmes bejegyzéssel a kö­­zösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul a bothúzástól. Szerencsére azért nem teljesen, a Délmagyarország- nak tisztázta, hogyan is értette ezt.

Félig-meddig visszavonult

– Nagyjából egy éve eldöntöttem, ha nyerek egy nagy versenyt, illetve világbajnokságon vagy világkupán dobogóra állok, akkor a súlycsoportos bothúzástól visszavonulok. Az elmúlt időszakban mindig sérüléssel tértem haza. Most a bicepszem szakadt el, a Mr. Olympián részleges farizomszakadást szenvedtem, Jakutföldön a térdem fordult ki, előtte pedig a bokám Bakuban. Hiába van bennem a tűz és a motiváció, a testem már nem csinálja azt, amit szeretnék – jegyezte meg őszintén. Az ősszel Görögországban rendeznek egy korosztályokra lebontott bothúzó-vb-t, amin mindenképpen szeretne elindulni, ha a mostani sérülése engedi, illetve az itthoni masters bothúzóversenyekről sem szeretne lemondani.

Hazai világbajnokságra készülnek

Ami pedig csapatát, a Deli Teamet illeti, mozgalmas év vár rájuk, aminek kezdetét Véró Alex teljes combizomszakadása árnyékolta be. Emiatt ő csak fekvenyomásban indul, illetve az esztendő vége felé, ha lábának állapota engedi, akkor megpróbálkozik a bothúzással. 2023 legnagyobb célja az egész csapat számára az őszi kiskunfélegyházi erőemelő-világbajnokság, amelynek selejtezőjét ugyanitt májusban rendezik, ahol guggolásban világcsúcsot szeretne dönteni.

– A lányok indulnak majd a Kamionhúzó Liga Kupán is, míg bothúzásban Üzbegisztánban és Azerbajdzsánban rendeznek világkupa-fordulókat, masters világbajnoksá­got pedig Görögországban. Er­­re mindenképpen szeretnék elmenni, ha megrendezik. Ed­­dig csak a versenyzőimnek, nekem még sosem szólt a do­bogó tetején a magyar himnusz, ami óriási álmom, és ez lenne a pályafutásom csúcsa – zárt fogadkozásával, hozzátéve, az Arnold Classicon nem szokás egyetlen ország himnuszát sem lejátszani a győztesnek.

Eddig csak a versenyzőimnek, nekem még sosem szólt a himnusz, ami óriási álmom, és ez lenne a pályafutásom csúcsa.