Ugyan a vármegyei II. osztályban a Bordány színeiben Visnyei Dávid és Fodor Balázs is mesterhármast lőtt, de ők ezt egy 10–1-es győzelem alkalmával tették, ezért a forduló gólvadászának a Deszkben triplázó Kormos Barnabást választottuk, aki a Hódmezővásárhelyi FC II. elleni, 4–1-es siker alkalmával talált be háromszor a vármegyei I. osztály alsóházi rájátszásában.

– Közte ugyan akadt egy vásárhelyi találat, így nem beszélhetünk klasszikus mesterhármasról, de persze nem panaszkodhatok így sem. Három lejátszott támadás végén találtam be, nem volt nehéz dolgom, jól játszottak a szélsőink, végig nagyon aktívak voltak, mindhárom gólom egy bepasszolt labda után született – idézte fel a szombati meccset a Deszk 25 éves csatára.

A deszkiek jól kezdték a rájátszást, hiszen eddig mindkét meccsüket megnyerték, sőt, előtte az alapszakasz utolsó fordulójában a Balástyát is legyőzték, így mostanra elkerültek a kiesőhelyről.

– Úgy hallottam, az előző félévben sok sérülés és eltiltás sújtotta a csapatot, most viszont mindenki felépült. Motiválta játszunk, és érezhető, hogy nagyobb az önbizalma is a srácoknak – mondta el az utóbbi hetek sikereiről Kormos Barnabás, aki másfél éve futballozik vármegyénkben, télen a Balástyától igazolt át a Deszkhez, amelynek színeiben már hatszor volt eredményes a tavaszi szezonban.

– Befogadó volt a társaság, sikerült beilleszkednem, mutatják ezt a gólok is. Remélem, bent tudunk maradni, minél több meccset szeretnénk megnyerni a szezon hátralévő részéről. Ebben a két hétben nagyon sok minden eldőlhet, jól is kijöhetünk, de nehéz helyzetbe is kerülhetünk – utalt arra Kormos Barnabás, hogy a következő két fordulóban az utolsó két helyen álló UTC-vel és a Szentessel találkoznak.