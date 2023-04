A nyitónap rögtön éremesélyeket tartogatott Csongrád-Csanád vármegyei szempontból az úszók országos bajnokságán, hiszen már az első napon szerepelt a programban a 100 méteres gyorsúszás. A számot címvédőként várhatta Pádár Nikolett, a Szegedi Úszó Egylet versenyzője másodikként jutott be az A döntőbe, miután a debreceniek úszója, Senánszky Petra volt a leggyorsabb az előfutamban. A fináléba szintén bejutott Ugrai Panna is, míg a NICS-HSÚVC-ben versenyző Szőke Zita kilencedik lett, így a B döntőben volt érdekelt – ezt meg is nyerte a vásárhelyiek versenyzője.

Az A döntőre megmaradt Senánszky formája, Pádár Nikolett ugyan végig üldözte, de nem tudta megelőzni, így ezüstérmet szerzett a szegediek fiatal úszója, míg a Hód Úszó SE-t képviselő Ugrai Panna Molnár Dórát megelőzve szintén felállhatott a dobogóra, és bronzérmet szerzett. Panna két éremmel nyitotta az ob-t, hiszen nem sokkal később az 50 méteres hátúszáson is bejutott a döntőbe, ahol holtversenyben harmadik lett Szabó-Feltóthy Eszterrel (Vasas), viszont a magyar bajnokság eredményét tekintve ez második helyet jelent, hiszen a másodikként az ukrán Sarafutdinova ért célba.

Ami a nap többi vármegyei versenyzőjét illeti, a 100 méter férfi gyorsúszás B döntőjében ugyan a legjobb idővel volt ott Kis Noel, de a Hód Úszó SE sportolója végül nyolcadik, azaz összességében 16. lett, 100 méter mellúszásban a B döntőben második lett a Szegedi Úszó Egylet fiatalja, Adorján Kende, míg Olasz Anna kilencedik lett 1500 méter gyorsúszáson.

Az országos úszó bajnokságon csütörtökön is 9 órától kezdődnek az előfutamok, majd a 17 órától kezdődő döntőket az M4 Sport élőben közvetíti.