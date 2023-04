A Maty-éren ez lesz az ötödik vb, ebből a harmadik, amelyen a kvótákért is megy majd a harc. Emellett egy másik nemzetközi verseny rendezési jogát is megkapta Szeged: 2025-ben ismét világkupa lesz a napfény városában.

Los Angelesbe is Szegeden át vezet az út! A londoni és a tokiói olimpia után a 2028-as játékokra is a Maty-éren lehet majd megszerezni a kvóták nagy részét.

A világ talán legjobb pályáján május közepén világkupát rendeznek. Fotó: Karnok Csaba

Az ICF budapesti Board ülésén a szervezet elnöke, Thomas Konietzko jelentette be a négy év múlva esedékes kvalifikációs gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság rendező városát, azaz: Szegedet.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, és egy újabb rangos versenyt hozhatunk Szegedre – mondta Szakács Bálint, az MKKSZ ügyvezető igazgatója. – Sokat dolgoztunk a pályázaton, hiszen fontosnak érezzük, hogy a Los Angeles-i olimpia előtt sportolóink hazai pályán telt ház előtt szerezzék meg a kvótákat. Versenyrendezési szempontból is fontos siker ez, hiszen legutóbb 2019-ben volt kvalifikációs vb Szegeden – ami személy szerint nekem az első versenyem volt a szövetség tagjaként és nagy hatással volt rám –, és szeretnénk most is egy legalább ugyanolyan jó eseményt szervezni. Az elmúlt 25 évben nagyon komoly tapasztalatot szereztünk versenyrendezés terén, szinte minden évben rendezünk valamilyen nemzetközi eseményt. Illetve szerintem a Board döntésében az is közrejátszott, hogy nálunk van egy olyan szervezőgárda, amely képes hozni azt a megbízhatóságot, ami egy ilyen kvalifikációs világbajnokság esetében fontos szempont.

Az előzményekre visszakanyarodva: a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) először tavaly októberben jelezte szándékát a 2027-es vb megrendezésére. A részletes pályázati anyagot idén februárban nyújtották be hivatalosan, a koncepciót pedig az akkor szintén a fővárosban ülésező Sprint Bizottság tagjainak is bemutatták. Az eseményre még Racice és Plovdiv pályázott.

Szegeden először 1998-ban rendeztek világbajnokságot, majd 2006-ban a második alkalommal. Hét évvel később, 2011-ben immár kvótaszerző vb házigazdája volt a Maty-ér, csakúgy mint 2019-ben.

A mostani Board ülésen ezen kívül több más jövőbeli verseny helyszínéről is döntöttek. 2025-ben ismét lesz világkupaverseny Szegeden, miután erre is sikeres pályázatot nyújtottunk be. A Board döntése értelmében 2027-ben a maraton vb a dániai Silkeborgban, az ifjúsági, U23-as vb a bolgár Plovdivban, a szlalom, freestyle, wildwater vb pedig a spanyol La Seu d'Urgell-ben lesz.