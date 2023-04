Az osztályváltást követően el­­ső hazai meccsét játszhatja vasárnap a HFL-ben, azaz a legmagasabb magyar ligában a Guardians csapata: az újonc három meccset már lejátszott, az alapszakaszból hátralévő három találkozót pedig egyaránt hazai pályán játszhatja. Kezdetnek vasárnap 15 órától a Rangerst fogadják a szegediek a Felső-Tisza parti pályán.

– Úgy kezdtük ezt az évet, hogy megnézzük, mit tudunk kihozni magunkból – kezdte Leszkován Ádám, a Guardians játékosa, miután eddigi mérkőzéseiket elveszítették az alapszakaszban. – Magasabb, erősebb csapatokkal játszunk, így tudunk fejlődni, a hibáinkból tudunk tanulni. Próbáljuk ezeket kiküszöbölni, a jó dolgokat pedig megtartani. Érezzük, hogy ezek a meccsek más szintet képviselnek, ráadásul sűrűbben is játszunk és a színvonal is magasabban van, kicsit érezhető is a csapaton a fáradtság, hiszen április elseje óta ez lesz a negyedik mérkőzésünk – tette hozzá Leszkován Ádám.

A Guardians az egyetemi bajnokságot megnyerte, Leszkovánt pedig a liga MVP-jének, azaz legjobb játékosának választották a HFL rajtja előtt. Vasárnap viszont az a Rangers érkezik majd Szegedre, amellyel eddig kétszer játszottak a Tisza-partiak, de mindkét mérkőzést elveszítették.

– Mindenképp van bennünk vágy a visszavágásra, ez természetesen motivál bennünket. Szeretnénk megmutatni nekik, hogy nem vagyunk esélytelen csapat, ha el is veszítjük a meccset, nem adjuk könnyen magunkat. Egyúttal természetesen a szurkolóinknak is szeretnénk bizonyítani, hogy nem lehet csak úgy leírni minket. Az biztos, hogy az elsőtől az utolsó percig küzdeni fogunk – nyilatkozta Leszkován Ádám.

A Guardians játékosa kifejtette, úgy érzi, mérkőzésről mérkőzésre jobb a teljesítményük, és folyamatosan fejlődnek.

– Két meccsünk is akadt, amikor nem volt sok időnk felkészülni, de ebből próbáljuk meg kihozni a maximumot. A következő hazai meccsig viszont lesz egy kis pihenőnk – utalt arra Leszkován Ádám, hogy a vasárnapi, Rangers el­leni meccset követően legközelebb május 14-én, a Mustangs ellen lépnek pályára, majd az alapszakasz küzdelmeit a Budapest Wolves ellen zárják május 27-én. A vasárnap 15 órakor kezdődő találkozó félidejében a SZOTE Cheerleaders bemutatóját láthatják majd a szurkolók.