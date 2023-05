Hétfőn délelőtt jelentette be az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, hogy a 2023–2024-es idényben Kárpáti Krisztián lesz a vezetőedző, Vladan Jordovics pedig a segítője. 2024. július elsejétől svéd duó veszi át az irányítást, a szegediek vezetőedzője Michael Apelgren lesz, míg a másodedző a három év után visszatérő klublegenda, Jonas Källman.

Ma délután az M1 aktuális csatornának adott interjújában Talant Dujshebaev, a magyar férfiválogatott korábbi szövetségi kapitánya, valamint a Kielce jelenlegi vezetőedzője elismerte, több más csapat mellett a Pick Szegeddel is kapcsolatban állt.

– Bármilyen nehéz is most a helyzet Kielcében, és hiába voltam kapcsolatban a Szeged mellett több más csapattal is, jelenleg érvényes a szerződésem a mostani egyesületemnél, ezért sem tudtam azt mondani, hogy biztosan elmegyek innen akár Szegedre, akár máshova – hangsúlyozta.

Az 54 éves szakember úgy fogalmazott, Magyarországon nagyon népszerű a kézilabda, a Veszprém és a Szeged pedig minden idényben esélyes a Bajnokok Ligájában is a jó eredményre. A magyar bajnokság ráadásul nagyon erős, évről évre egyre jobbak a klubok, csak meg kell nézni a Ferencváros, a Tatabánya, a Csurgó vagy a Balatonfüred példáját.

A „legérdekesebb” magyar játékosok közé Ilics Zoránt és Rosta Miklóst sorolta, azt pedig nem zárta ki, hogy edzői karrierje során még irányítja a Veszprémet vagy a Szegedet.

Talant Dujshebaev egyébként a napokban Magyarországra érkezik, ugyanis csütörtökön 18.45-től a Barlinek Industria Kielce lesz a Telekom Veszprém ellenfele a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén.